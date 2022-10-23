В Минобороны России сообщили об ударах по военным и энергетическим объектам Украины

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что Российская армия продолжает нанесение ударов высокоточным оружием по системам военного управления и энергетики Украины. По его словам, все назначенные объекты поражены.





«В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины», — сказал он.





В Минобороны также рассказали, что средствами российской противовоздушной обороны за сутки сбиты 15 беспилотников ВСУ. Также были уничтожены шесть снарядов американской РСЗО HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM.





О спецоперации Российской армии на территории соседней страны 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Целью военных он назвал защиту денацификацию и демилитаризацию Украины. 21 сентября в России началась мобилизация.