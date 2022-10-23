Telegram-канал WarGonzo сообщил о ранении военкора Семена Пегова под Донецком

Военный журналист Семен Пегов получил ранение под Донецком, сообщает Telegram-канал WarGonzo. Авторы ресурса также подчеркнули, что расскажут о подробностях инцидента в ближайшее время. Позже ТАСС со ссылкой на Республиканский травматологический центр Донецка сообщил, что Пегов госпитализирован в с ранением в ногу.





«У него минно-взрывная травма, повреждена стопа», — рассказали в медучреждении.





Они отметили, что Пегову в ближайшее время предстоит операция.





16 августа Пегов сообщил, что журналистка и активистка партии «Другая Россия Э.В. Лимонова» Земфира Сулейманова погибла в Донбассе. Она подорвалась на мине. Травмы, несовместимые с жизнью, девушка получила во время журналистского выезда.





12 апреля съемочная группа Первого канала попала под обстрел в Мариуполе. Корреспондент Ирина Куксенкова получила ранения во время съемки репортажа — ей в обе ноги попали осколки снарядов. Об этом сообщил Первый канал.