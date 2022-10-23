В Германии экоактивисты облили картину Моне картофельным пюре

В Германии в музее Барберини в немецком Потсдаме экоактивисты Letzte Generation облили картофельным пюре картину «Стога сена» французского художника Клода Моне. Они заявили, что таким образом выражают протест против ухудшения климата.





«Люди голодают, люди замерзают, люди умирают. Происходит климатическая катастрофа, а вас всех пугает томатный суп или картофельное пюре на картине», — сказала активистка (цитата РБК).





«Стога сена» — серия картин, написанных Моне в 1888-1891 годах.





14 октября экоактивисты движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона. Они потребовали остановить добычу нефти и газа.





Агентство Reuters отмечает, что девушки облили полотно стоимостью около 94,9 миллиона долларов. На место происшествия сразу вызвали охрану, всех посетителей вывели из зала. Активистки были арестовали за нанесение ущерба и незаконное проникновение при отягчающих обстоятельствах.