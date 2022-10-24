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Минобороны России заявило, что Киев планирует обстрел мирного населения наемниками
Это собираются сделать для дискредитации ВС РФ, подчеркнули в ведомстве undefined
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Минобороны России заявило, что Киев планирует обстрел мирного населения наемниками

Это собираются сделать для дискредитации ВС РФ, подчеркнули в ведомстве

В штабе по гуманитарному реагированию на Украине заявили, что в городе Волчанске Харьковской области Киев готовит провокацию. Иностранные наемники намерены обстрелять местных жителей, а потом обвинить в этом Российскую армию, утверждают в Минобороны. 


«24 октября <…> в городе Волчанске Харьковской области во время раздачи продуктовой помощи жителям подразделением иностранных наемников будет произведен обстрел места скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий», — заявили в штабе. 


Также там подчеркнули, что провокация спланирована, чтобы дискредитировать российских военнослужащих и обвинить РФ в убийстве мирного населения.


25 июня руководитель Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о готовящейся провокации со стороны Киева. Он заявил, что ВСУ планируют разместить орудия в Одессе, на кладбище погибших от чумы.

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Минобороны: СБУ готовит провокацию в Сумах с применением химических веществ

Россию планируют обвинить в убийстве мирных жителей 8 июня 2022
Dailystorm - Минобороны: СБУ готовит провокацию в Сумах с применением химических веществ
#всу #украина #минобороны рф
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