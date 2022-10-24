Минобороны России заявило, что Киев планирует обстрел мирного населения наемниками

В штабе по гуманитарному реагированию на Украине заявили, что в городе Волчанске Харьковской области Киев готовит провокацию. Иностранные наемники намерены обстрелять местных жителей, а потом обвинить в этом Российскую армию, утверждают в Минобороны.





«24 октября <…> в городе Волчанске Харьковской области во время раздачи продуктовой помощи жителям подразделением иностранных наемников будет произведен обстрел места скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий», — заявили в штабе.





Также там подчеркнули, что провокация спланирована, чтобы дискредитировать российских военнослужащих и обвинить РФ в убийстве мирного населения.





25 июня руководитель Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о готовящейся провокации со стороны Киева. Он заявил, что ВСУ планируют разместить орудия в Одессе, на кладбище погибших от чумы.