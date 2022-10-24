Джонсон сообщил, что не будет бороться за пост британского премьера

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что не намерен снова выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства после отставки Лиз Трасс. Политик считает, что есть «большая вероятность успеха», но принятие участие в гонке за право возглавить кабмин «просто будет неправильно».





«Я боюсь, что лучшим вариантом будет не выставлять мою кандидатуру и выразить поддержку будущему победителю. Я полагаю, что могу многое предложить, но боюсь, что это просто неподходящее время», — заявил Джонсон.





Он отметил, что получил поддержку 102 депутатов-консерваторов и формально мог выставить свою кандидатуру на пост премьера.





По словам Джонсона, он уже общался с двумя другими кандидатами — бывшим главой Минфина Риши Сунаком и лидером Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт, но они не смогли договориться о совместной работе.





Ранее премьер-министр страны Лиз Трасс заявила, что подает в отставку спустя 45 дней пребывания на посту. Политик стала премьером 6 октября, сменив Бориса Джонсона, который ушел в отставку в начале июля после череды связанных с ним внутрипартийных скандалов.