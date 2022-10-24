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Джонсон сообщил, что не будет бороться за пост британского премьера
Вместе с тем он считает, что был бы успешен на выборах undefined
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Джонсон сообщил, что не будет бороться за пост британского премьера

Вместе с тем он считает, что был бы успешен на выборах

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что не намерен снова выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства после отставки Лиз Трасс. Политик считает, что есть «большая вероятность успеха», но принятие участие в гонке за право возглавить кабмин «просто будет неправильно». 


«Я боюсь, что лучшим вариантом будет не выставлять мою кандидатуру и выразить поддержку будущему победителю. Я полагаю, что могу многое предложить, но боюсь, что это просто неподходящее время», — заявил Джонсон. 


Он отметил, что получил поддержку 102 депутатов-консерваторов и формально мог выставить свою кандидатуру на пост премьера. 


По словам Джонсона, он уже общался с двумя другими кандидатами — бывшим главой Минфина Риши Сунаком и лидером Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт, но они не смогли договориться о совместной работе. 


Ранее премьер-министр страны Лиз Трасс заявила, что подает в отставку спустя 45 дней пребывания на посту. Политик стала премьером 6 октября, сменив Бориса Джонсона, который ушел в отставку в начале июля после череды связанных с ним внутрипартийных скандалов.

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Dailystorm - Партия вынудила Трасс уйти, нового лидера нет: политолог предсказала затяжной кризис в Британии
#борис джонсон #политика #лиз трасс
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