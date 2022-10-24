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США, Франция и Британия заявили, что считают ложью слова России о «грязной бомбе» на Украине
Глава Госдепа и министры подчеркнули, что продолжат поддерживать Киев undefined
Новости

США, Франция и Британия заявили, что считают ложью слова России о «грязной бомбе» на Украине

Глава Госдепа и министры подчеркнули, что продолжат поддерживать Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен, а также главы МИД Франции Катрин Колонна и Великобритании Джеймс Клеверли опубликовали совместное заявление. Они назвали ложью и предлогом к эскалации информацию России о намерении Киева применить «грязную бомбу». 


«Наши страны ясно дали понять, что мы все отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей собственной территории. Мир раскусит любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации», — говорится в заявлении.


Они также отметили, что будут оказывать поддержку Украине «столько, сколько потребуется».


23 октября РИА Новости со ссылкой на источники написало о подготовке Киевом провокации с «подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса». 


Также в этот день министр обороны России Сергей Шойгу созвонился с главами военных ведомств Великобритании, Франции и Турции. 21 октября состоялись телефонные переговоры Шойгу с главой Пентагона Ллойдом Остином. 

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В США сообщили, что одинаково отреагируют в случае применения ядерного оружия любого масштаба

Вашингтон хочет послать сигналы Москве, отметил Салливан 16 октября 2022
Dailystorm - В США сообщили, что одинаково отреагируют в случае применения ядерного оружия любого масштаба
#минобороны рф #госдепартамент #сша
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