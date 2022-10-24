США, Франция и Британия заявили, что считают ложью слова России о «грязной бомбе» на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен, а также главы МИД Франции Катрин Колонна и Великобритании Джеймс Клеверли опубликовали совместное заявление. Они назвали ложью и предлогом к эскалации информацию России о намерении Киева применить «грязную бомбу».





«Наши страны ясно дали понять, что мы все отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей собственной территории. Мир раскусит любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации», — говорится в заявлении.





Они также отметили, что будут оказывать поддержку Украине «столько, сколько потребуется».





23 октября РИА Новости со ссылкой на источники написало о подготовке Киевом провокации с «подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса».





Также в этот день министр обороны России Сергей Шойгу созвонился с главами военных ведомств Великобритании, Франции и Турции. 21 октября состоялись телефонные переговоры Шойгу с главой Пентагона Ллойдом Остином.