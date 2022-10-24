ТАСС: Падение истребителя на жилой дом в Ейске произошло из-за двух птиц

Падение бомбардировщика на девятиэтажный дом в Ейске произошло из-за попадания птиц в двигатели, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Две чайки попали в двигатели во время взлета Су-34.





«Их [птиц] останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета», — сказали собеседники агентства.





Трагедия в Ейске произошла вечером 17 октября. В жилом районе города упал сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Экипаж судна выполнял тренировочный полет.





В результате падения произошло возгорание топлива самолета, огонь перекинулся на девятиэтажку. По последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек, еще 25 пострадали.





23 октября в Иркутске на двухэтажный дом упал истребитель Су-30. Источники информации отмечают, что самолет вылетел с авиазавода. После падения начался пожар. Огонь распространился на площади свыше 200 квадратных метров, пламя удалось потушить.





Самолет принадлежал авиапредприятию и выполнял испытательный полет без боекомплекта. Погибли два пилота, из гражданского населения никто не пострадал. Сообщается, что в доме проживали две семьи. После инцидента они временно поселились у родственников.