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ТАСС: Падение истребителя на жилой дом в Ейске произошло из-за двух птиц
При осмотре обломков самолета были найдены останки чаек undefined
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ТАСС: Падение истребителя на жилой дом в Ейске произошло из-за двух птиц

При осмотре обломков самолета были найдены останки чаек

Падение бомбардировщика на девятиэтажный дом в Ейске произошло из-за попадания птиц в двигатели, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Две чайки попали в двигатели во время взлета Су-34.


«Их [птиц] останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета», — сказали собеседники агентства.


Трагедия в Ейске произошла вечером 17 октября. В жилом районе города упал сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Экипаж судна выполнял тренировочный полет.


В результате падения произошло возгорание топлива самолета, огонь перекинулся на девятиэтажку. По последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек, еще 25 пострадали.


23 октября в Иркутске на двухэтажный дом упал истребитель Су-30. Источники информации отмечают, что самолет вылетел с авиазавода. После падения начался пожар. Огонь распространился на площади свыше 200 квадратных метров, пламя удалось потушить.


Самолет принадлежал авиапредприятию и выполнял испытательный полет без боекомплекта. Погибли два пилота, из гражданского населения никто не пострадал. Сообщается, что в доме проживали две семьи. После инцидента они временно поселились у родственников. 

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Лига безопасного интернета нашла 26 тысяч фейков о ЧП в Ейске и призвала власти быть открытыми

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Dailystorm - Лига безопасного интернета нашла 26 тысяч фейков о ЧП в Ейске и призвала власти быть открытыми
#авария #су-34 #крушение
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