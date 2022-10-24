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Володин: США и Европа спонсируют терроризм на Украине, угрожающей «грязной бомбой»
Какими методы были у Усамы бен Ладена, такими остались и у украинского лидера Владимира Зеленского, отметил председатель Госдумы undefined
Новости

Володин: США и Европа спонсируют терроризм на Украине, угрожающей «грязной бомбой»

Какими методы были у Усамы бен Ладена, такими остались и у украинского лидера Владимира Зеленского, отметил председатель Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале новый пост под названием «Грязная бомба» киевского режима». По мнению Володина, США и страны Европы являются спонсорами и пособниками терроризма на Украине, которая готовится применить «грязную бомбу». Власти США, Франции и Великобритании ранее назвали ложью и предлогом к эскалации информацию РФ о планах Киева насчет «грязной бомбы».


Председатель Госдумы в своем посте в соцсетях напомнил, что 20 лет назад американские власти распространили информацию, что террористы «Аль-Каиды»* во главе с Усамой бен Ладеном получили доступ к радиоактивным веществам и хотят создать «грязную бомбу», способную заразить радиацией значительную территорию.


«Угроза теракта в США и Европе с применением такой бомбы существовала вплоть до 2011 года, пока Усама бен Ладен не был уничтожен, — указал Володин. — Методы ядерного террора не меняются: какими были у Усамы бен Ладена, такими остались и у Зеленского».


Политик также добавил, что киевский режим «поручил ученым-атомщикам создать «грязную бомбу», а также ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую и Курскую атомные станции, провоцируя тем самым гуманитарную катастрофу.


«Президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма», — резюмировал Володин.

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Шойгу заявил министру обороны Британии Уоллесу, что Украина может применить «грязную бомбу»

В ведомстве сообщили, что состоялся телефонный разговор глав министерств 23 октября 2022
Dailystorm - Шойгу заявил министру обороны Британии Уоллесу, что Украина может применить «грязную бомбу»

23 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил с британским коллегой Беном Уоллесом ситуацию на Украине. Шойгу, в частности, рассказал Уоллесу о возможной провокации Украины с использованием «грязной бомбы».


Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также обратила внимание на ядерный шантаж со стороны Украины. По словам Захаровой, Киев намеревался превратить Запорожскую АЭС в «грязную бомбу».


Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой ранее отметил, что Вашингтон не считает обоснованными предупреждения Москвы о возможности применения Киевом так называемой грязной бомбы. По версии Блинкена, мир распознает якобы «любые попытки России использовать эти утверждения в качестве предлога для эскалации». Такой же позиции, как США, придерживаются Франция и Великобритания.


* «Аль-Каида» — организация, признанная террористической и запрещенная в России

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