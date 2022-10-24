Володин: США и Европа спонсируют терроризм на Украине, угрожающей «грязной бомбой»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале новый пост под названием «Грязная бомба» киевского режима». По мнению Володина, США и страны Европы являются спонсорами и пособниками терроризма на Украине, которая готовится применить «грязную бомбу». Власти США, Франции и Великобритании ранее назвали ложью и предлогом к эскалации информацию РФ о планах Киева насчет «грязной бомбы».





Председатель Госдумы в своем посте в соцсетях напомнил, что 20 лет назад американские власти распространили информацию, что террористы «Аль-Каиды»* во главе с Усамой бен Ладеном получили доступ к радиоактивным веществам и хотят создать «грязную бомбу», способную заразить радиацией значительную территорию.





«Угроза теракта в США и Европе с применением такой бомбы существовала вплоть до 2011 года, пока Усама бен Ладен не был уничтожен, — указал Володин. — Методы ядерного террора не меняются: какими были у Усамы бен Ладена, такими остались и у Зеленского».





Политик также добавил, что киевский режим «поручил ученым-атомщикам создать «грязную бомбу», а также ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую и Курскую атомные станции, провоцируя тем самым гуманитарную катастрофу.





«Президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма», — резюмировал Володин.