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Красовский попросил прощения у Симоньян после своих призывов топить детей на Украине
Телеведущий признался, что его порой «несет в эфире» undefined
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Красовский попросил прощения у Симоньян после своих призывов топить детей на Украине

Телеведущий признался, что его порой «несет в эфире»

Журналист RT Антон Красовский попросил прощения у главного редактора издания Маргариты Симоньян и всех, кто «обалдел» от его слов, что нужно топить в реках украинских детей. С такими громкими высказываниями ведущий выступил в эфире во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко. Позже Симоньян заявила, что «приостанавливает сотрудничество» с Красовским. 


«Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым», — написал Красовский в своем Telegram-канале. 


Он выразил надежду на то, что его смогут простить. Кроме того, Красовский  признался, что иногда «не может остановиться в эфире». 


«Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться», — написал он. 


Ночью Симоньян опубликовала пост в своем Telegram-канале. Она назвала высказывание коллеги «диким и омерзительным».


«Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей. На данный момент я останавливаю наше сотрудничество», — заявила главный редактор. 


Она добавила, что ни она, ни остальной коллектив RT не разделяют «подобную дичь». 


«Детям Украины, как и детям Донбасса, и всем остальным детям, я желаю, чтобы все это как можно скорее закончилось, и они могли снова спокойно жить и учиться — на том языке, который считают родным», — заключила Симоньян.


20 октября в эфир вышло интервью Красовского с Сергеем Лукьяненко. Известный писатель-фантаст рассказал, что ему в 1980-х годах украинские дети рассказывали, что «Украина оккупирована». 


Красовский ответил, что за такие слова детей нужно было «топить в Тысине, бросать в реку с бурным течением».

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#украина #красовский #симоньян
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