В Херсоне заявили о формировании территориальной обороны

В администрации Херсонской области сообщили, что все желающие мужчины, которые остались в городе, могут по собственному желанию вступить добровольцами в отряды территориальной обороны.





«Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города», — говорится в Telegram-канале властей.





Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в районе реки Ингулец была отбита попытка ВСУ прорвать линию обороны. Уточняется, что это произошло на андреевском направлении.





18 октября командующий российской военной группировкой на Украине генерал армии Сергей Суровикин назвал напряженной обстановку на Херсонском направлении и не исключил принятие «непростых решений». Тогда же власти объявили об эвакуации жителей некоторых районов на левый берег Днепра из-за угрозы удара армии Украины по Каховской ГЭС.





С 20 октября в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР действует военное положение.