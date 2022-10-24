ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Пятигорске. Преступление готовили сторонники ИГ*. Злоумышленники были задержаны и уже дают признательные показания, заявили в ведомстве.
Отмечается, что в состав банды входили граждане республик Центральноазиатского региона. «Они планировали по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение диверсионно-террористической акции в здании городского отдела полиции», — указывается в сообщении Центра общественных связей ФСБ.
У игиловцев во время обысков силовики обнаружили и изъяли компоненты и поражающие элементы, купленные для изготовления самодельной взрывчатки, схемы сборки, символика запрещенной организации.
Кроме того, сотрудниками ФСБ у задержанных были найдены средства конспиративной связи. В них выявлена переписка с активными участниками МТО, изобличающая преступные намерения мужчин.
Уже возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК России («Приготовление к террористическому акту»).
В начале октября ФСБ на Ставрополье предотвратила теракт на транспорте. Выяснилось, что подозреваемые состояли в ИГ. Дома у задержанных силовики нашли компоненты и поражающие элементы, приобретенные для изготовления самодельного взрывного устройства, и средства связи.
8 сентября в Московском регионе сотрудники ФСБ раскрыли законспирированную ячейку, которая финансировала организацию ИГ. Мужчины с банковских карт перевели свыше 100 тысяч рублей организатору канала финансирования. Все злоумышленники задержаны силовиками.
*ИГ («Исламское государство», ИГИЛ) — организация признана террористической и запрещена в России