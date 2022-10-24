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ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Пятигорске
Преступление готовили сторонники ИГ, все они задержаны undefined
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ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Пятигорске

Преступление готовили сторонники ИГ, все они задержаны

ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Пятигорске. Преступление готовили сторонники ИГ*. Злоумышленники были задержаны и уже дают признательные показания, заявили в ведомстве.

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Отмечается, что в состав банды входили граждане республик Центральноазиатского региона. «Они планировали по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение диверсионно-террористической акции в здании городского отдела полиции», — указывается в сообщении Центра общественных связей ФСБ.


У игиловцев во время обысков силовики обнаружили и изъяли компоненты и поражающие элементы, купленные для изготовления самодельной взрывчатки, схемы сборки, символика запрещенной организации.


Кроме того, сотрудниками ФСБ у задержанных были найдены средства конспиративной связи. В них выявлена переписка с активными участниками МТО, изобличающая преступные намерения мужчин.


Уже возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК России («Приготовление к террористическому акту»).

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В начале октября ФСБ на Ставрополье предотвратила теракт на транспорте. Выяснилось, что подозреваемые состояли в ИГ. Дома у задержанных силовики нашли компоненты и поражающие элементы, приобретенные для изготовления самодельного взрывного устройства, и средства связи.


8 сентября в Московском регионе сотрудники ФСБ раскрыли законспирированную ячейку, которая финансировала организацию ИГ. Мужчины с банковских карт перевели свыше 100 тысяч рублей организатору канала финансирования. Все злоумышленники задержаны силовиками.


*ИГ («Исламское государство», ИГИЛ) — организация признана террористической и запрещена в России

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*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

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