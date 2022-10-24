Бастрыкин поручил проверить слова Красовского, призвавшего топить и сжигать детей на Украине

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного следственного управления СКР Андрею Стрижову представить доклад по ситуации, возникшей в эфире телеканала. Речь идет о высказываниях журналиста Антона Красовского о предложении топить и сжигать детей на Украине. Проверку решено было начать после обращения одного из пользователей соцсети оценить «ряд резких заявлений», которые допустил в эфире директор вещания RT.





«В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского. Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений», — говорится в Telegram-канале ведомства.





20 октября вышло интервью Красовского с известным российским писателем Сергеем Лукьяненко, который сообщил, что еще в 1980-х годах украинские дети рассказывали ему, что «Украина оккупирована».





Красовский ответил, что за такие слова детей нужно было «топить в Тысине, бросать в реку с бурным течением». Лукьяненко попытался смягчить высказывание ведущего, заявив, что для этой цели «на Руси традиционно использовали розги». Но Красовский продолжил: «Там каждая изба называется смерекова хата. Прям в эту смерекову хату забивать и сжечь».





После этого последовала реакция на слова журналиста главного редактора RT Маргариты Симоньян. Она назвала высказывание ведущего «диким и омерзительным» и добавила, что коллектив не разделяет «подобную дичь» и приостанавливает сотрудничество с Красовским.





Также Симоньян заявила, что ждет окончания конфликта на Украине, чтобы все дети смогли снова спокойно жить и учиться на том языке, на котором пожелают. Позже Красовский попросил прощения у Симоньян и всех, кто «обалдел» от его слов.