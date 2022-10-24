СКР назвал отказ техники и ошибку экипажа основными версиями крушения Су-30 в Иркутске

Основными версиями крушения самолета Су-30 в Иркутске являются отказ техники и ошибка экипажа при пилотировании. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. В ведомстве также рассказали, что собственники разрушенного дома признаны потерпевшими.





В настоящий момент следователи дополнительно осматривают место происшествия. В ведомстве уточнили, что сотрудниками СКР были изъяты образцы топлива, унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом.





Кроме того, назначены химические и судебно-медицинские экспертизы, а также произведена выемка летно-технической документации на Су-30. При этом следователи уже допросили руководство и сотрудники авиапредприятия.





Пилоты Су-30 не смогли отвести падающее воздушное судно от жилого сектора Иркутска из-за потери сознания в полете, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах. Собеседник агентства также сообщил, что причиной гибели экипажа Су-30 мог стать остаток азота в кислородных баллонах.





Самолет упал на двухквартирный дом в частном секторе Иркутска во время приемо-сдаточного полета. Начался пожар на площади 200 квадратных метров, который позднее был ликвидирован. Два пилота погибли. Жертв среди жителей нет, поскольку в момент авиакатастрофы никто в этом доме не находился.





После крушения Су-30 было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).





Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что один из пилотов Су-30 — Максим Конюшин — был заслуженным летчиком-испытателем РФ. Второй погибший пилот — летчик-испытатель третьего класса майор Виктор Крюков. Он родом с Украины, но десять лет назад с семьей переехал в Иркутск.