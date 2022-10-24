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СКР назвал отказ техники и ошибку экипажа основными версиями крушения Су-30 в Иркутске
Собственники разрушенного дома признаны потерпевшими undefined
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СКР назвал отказ техники и ошибку экипажа основными версиями крушения Су-30 в Иркутске

Собственники разрушенного дома признаны потерпевшими

Основными версиями крушения самолета Су-30 в Иркутске являются отказ техники и ошибка экипажа при пилотировании. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. В ведомстве также рассказали, что собственники разрушенного дома признаны потерпевшими.


В настоящий момент следователи дополнительно осматривают место происшествия. В ведомстве уточнили, что сотрудниками СКР были изъяты образцы топлива, унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом.


Кроме того, назначены химические и судебно-медицинские экспертизы, а также произведена выемка летно-технической документации на Су-30. При этом следователи уже допросили руководство и сотрудники авиапредприятия.


Пилоты Су-30 не смогли отвести падающее воздушное судно от жилого сектора Иркутска из-за потери сознания в полете, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах. Собеседник агентства также сообщил, что причиной гибели экипажа Су-30 мог стать остаток азота в кислородных баллонах.


Самолет упал на двухквартирный дом в частном секторе Иркутска во время приемо-сдаточного полета. Начался пожар на площади 200 квадратных метров, который позднее был ликвидирован. Два пилота погибли. Жертв среди жителей нет, поскольку в момент авиакатастрофы никто в этом доме не находился.


После крушения Су-30 было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).


Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что один из пилотов Су-30 — Максим Конюшин — был заслуженным летчиком-испытателем РФ. Второй погибший пилот — летчик-испытатель третьего класса майор Виктор Крюков. Он родом с Украины, но десять лет назад с семьей переехал в Иркутск.

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В Иркутске военный самолет Су-30 упал на двухэтажный дом

О пострадавших и жертвах пока неизвестно 23 октября 2022
Dailystorm - В Иркутске военный самолет Су-30 упал на двухэтажный дом

Вечером 17 октября военный самолет рухнул на девятиэтажный дом в Ейске Краснодарского края. Летчики успели катапультироваться. Погибли 15 человек, еще более 20 пострадали.

#иркутск #су-30 #расследование #скр
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