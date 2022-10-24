Новости
Новости
St
Задержан сын священника за убийство водителя «майбаха» и продажу его автомобиля в Подмосковье
Молодой человек после совершения преступления скрылся и был найден полицией в Краснодарском крае undefined
Новости

Задержан сын священника за убийство водителя «майбаха» и продажу его автомобиля в Подмосковье

Молодой человек после совершения преступления скрылся и был найден полицией в Краснодарском крае

В Москве клиент элитного такси зарезал водителя, продал автомобиль «майбах» и скрылся. Главным подозреваемым оказался 19-летний сын священника из Сергиева Посада Сергей Шелест. Он был задержан в Краснодарском крае. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. У погибшего водителя остались жена и пятимесячный ребенок.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

По данным следствия, 17 октября таксист, водитель Maybach Петр Маренков выехал на заказ, а затем пропал. Его жена обратилась в полицию. Мужчину искали и правоохранители, и его неравнодушные коллеги. Спустя шесть дней, 23 октября, возле дороги в подмосковном Сергиевом Посаде около парка «Кочевник» Маренкова обнаружили убитым. На теле мужчины были множественные ножевые ранения.

Полиция также нашла и автомобиль. Люксовую машину подозреваемый в убийстве таксиста спешно продал неизвестному через мобильное приложение. За «майбах», стоимость которого даже на вторичном рынке может доходить до 10 миллионов рублей и выше, молодой человек запросил 1,5 миллиона.


В соцсети попало видео, где Шелест продает машину 19 октября на черном рынке и получает аванс 500 тысяч рублей. Также в кадре парень обязуется привезти документы якобы «умершего отчима, а также оригинал ПТС авто, чтобы 24 октября «забрать остальную сумму» за машину.


Получив от перекупщиков 500 тысяч, молодой человек скрылся в неизвестном направлении. Близкие и коллеги таксиста обьявили вознаграждение в размере 300 тысяч рублей за информацию о месте, где скрывается убийца Маренкова, писал Telegram-канал «112».


Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила РИА Новости о быстром установлении местонахождения вероятного убийцы. «Он задержан на территории Краснодарского края. В скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступят к его допросу».


Отмечается, что определить местонахождение преступника удалось благодаря совместной работе московских следователей СК и сотрудников уголовного розыска.

Не смог оплатить поездку и убил: суд арестовал мигранта после гибели таксиста в Подмосковье

Подозреваемый уже признал свою вину в совершенном преступлении 28 июля 2022
Dailystorm - Не смог оплатить поездку и убил: суд арестовал мигранта после гибели таксиста в Подмосковье

В июле 2022 года был задержан 26-летний гражданин одного из соседних государств, подозреваемый в убийстве водителя такси. Мигрант признал свою вину. Мужчина не смог заплатить за поездку и поэтому решил задушить 56-летнего шофера. Затем мигрант похитил у жертвы мобильный телефон и кошелек.


Тело мужчины обнаружили на следующий день прохожие. Злоумышленник к этому времени уже вернулся в Москву. Его личность установили после изучения записей с камер видеонаблюдения. Мигрант на допросе рассказал следователям все детали случившегося и указал место, куда выбросил украденные у таксиста личные вещи.


В январе на территории аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в машине обнаружили тело 26-летнего гражданина Таджикистана с перерезанным горлом и колото-резаными ранами в области затылка и груди. Камеры видеонаблюдения зафиксировали троих выходящих из автомобиля. Погибший приехал на заработки в Россию в конце декабря прошлого года.

#убийство #подмосковье #задержание #такси
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»