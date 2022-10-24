Задержан сын священника за убийство водителя «майбаха» и продажу его автомобиля в Подмосковье

В Москве клиент элитного такси зарезал водителя, продал автомобиль «майбах» и скрылся. Главным подозреваемым оказался 19-летний сын священника из Сергиева Посада Сергей Шелест. Он был задержан в Краснодарском крае. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. У погибшего водителя остались жена и пятимесячный ребенок.
По данным следствия, 17 октября таксист, водитель Maybach Петр Маренков выехал на заказ, а затем пропал. Его жена обратилась в полицию. Мужчину искали и правоохранители, и его неравнодушные коллеги. Спустя шесть дней, 23 октября, возле дороги в подмосковном Сергиевом Посаде около парка «Кочевник» Маренкова обнаружили убитым. На теле мужчины были множественные ножевые ранения.
Полиция также нашла и автомобиль. Люксовую машину подозреваемый в убийстве таксиста спешно продал неизвестному через мобильное приложение. За «майбах», стоимость которого даже на вторичном рынке может доходить до 10 миллионов рублей и выше, молодой человек запросил 1,5 миллиона.
В соцсети попало видео, где Шелест продает машину 19 октября на черном рынке и получает аванс 500 тысяч рублей. Также в кадре парень обязуется привезти документы якобы «умершего отчима, а также оригинал ПТС авто, чтобы 24 октября «забрать остальную сумму» за машину.
Получив от перекупщиков 500 тысяч, молодой человек скрылся в неизвестном направлении. Близкие и коллеги таксиста обьявили вознаграждение в размере 300 тысяч рублей за информацию о месте, где скрывается убийца Маренкова, писал Telegram-канал «112».
Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила РИА Новости о быстром установлении местонахождения вероятного убийцы. «Он задержан на территории Краснодарского края. В скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступят к его допросу».
Отмечается, что определить местонахождение преступника удалось благодаря совместной работе московских следователей СК и сотрудников уголовного розыска.
В июле 2022 года был задержан 26-летний гражданин одного из соседних государств, подозреваемый в убийстве водителя такси. Мигрант признал свою вину. Мужчина не смог заплатить за поездку и поэтому решил задушить 56-летнего шофера. Затем мигрант похитил у жертвы мобильный телефон и кошелек.
Тело мужчины обнаружили на следующий день прохожие. Злоумышленник к этому времени уже вернулся в Москву. Его личность установили после изучения записей с камер видеонаблюдения. Мигрант на допросе рассказал следователям все детали случившегося и указал место, куда выбросил украденные у таксиста личные вещи.
В январе на территории аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в машине обнаружили тело 26-летнего гражданина Таджикистана с перерезанным горлом и колото-резаными ранами в области затылка и груди. Камеры видеонаблюдения зафиксировали троих выходящих из автомобиля. Погибший приехал на заработки в Россию в конце декабря прошлого года.