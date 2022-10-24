Задержан сын священника за убийство водителя «майбаха» и продажу его автомобиля в Подмосковье

Полиция также нашла и автомобиль. Люксовую машину подозреваемый в убийстве таксиста спешно продал неизвестному через мобильное приложение. За «майбах», стоимость которого даже на вторичном рынке может доходить до 10 миллионов рублей и выше, молодой человек запросил 1,5 миллиона.





В соцсети попало видео, где Шелест продает машину 19 октября на черном рынке и получает аванс 500 тысяч рублей. Также в кадре парень обязуется привезти документы якобы «умершего отчима, а также оригинал ПТС авто, чтобы 24 октября «забрать остальную сумму» за машину.





Получив от перекупщиков 500 тысяч, молодой человек скрылся в неизвестном направлении. Близкие и коллеги таксиста обьявили вознаграждение в размере 300 тысяч рублей за информацию о месте, где скрывается убийца Маренкова, писал Telegram-канал «112».





Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила РИА Новости о быстром установлении местонахождения вероятного убийцы. «Он задержан на территории Краснодарского края. В скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступят к его допросу».





Отмечается, что определить местонахождение преступника удалось благодаря совместной работе московских следователей СК и сотрудников уголовного розыска.