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Собянин рассказал, что в Москве дети мобилизованных бесплатно ходят в сад и питаются в школах
Материальная помощь оказана больше, чем пяти тысячам семей undefined
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Собянин рассказал, что в Москве дети мобилизованных бесплатно ходят в сад и питаются в школах

Материальная помощь оказана больше, чем пяти тысячам семей

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичные власти оказывают помощь семьям мобилизованных жителей города с 5 октября. Сотрудники социальных служб самостоятельно вышли на контакт с большинством из них. Несовершеннолетних из таких семей обеспечили бесплатным горячим питанием, а также освободили от оплаты детских садов, кружков м секций. 

 

«Все они были освобождены от оплаты детского сада, секций и кружков, а также продленки с 1 по 6 классы. Школьники с 1 по 11 классы были обеспечены бесплатным горячим двухразовым питанием», — написал Собянин. 


Он отметил, что к специалистам Центра поддержки обратились 6 500 родственников мобилизованных граждан. Несколько тысяч человек пришли в МФЦ, которые работают с семьями мобилизованных по вопросам оказания материальной помощи.


«По 95% запросов оказана реальная помощь. При этом многие из них исполняются день в день. А если требуется больше времени, то специалисты Центра поддержки остаются на связи с родственниками мобилизованных до окончательного решения вопроса», — заявил мэр. 


Помогают и старшему поколению родственников мобилизованных, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья, подчеркнул Собянин. 

 

Более 500 человек москвичей обратились по вопросам трудоустройства, 370 из них уже записаны на курсы, а 200 – приступили к занятиям, резюмировал мэр. 


Материальную помощь попросили 8,6 тысячи запросов, отметил Собянин. 


«Около пяти тысяч семей мобилизованных уже получили денежные средства», — подчеркнул он


Также Собянин рассказал, что людям оказывается медицинская и психологическая помощь, в том числе специалисты решают нестандартные вопросы.


5 октября Собянин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных жителей столицы. Были предусмотрены в том числе единовременная материальная помощь, а также оказание психологической помощи.


Ранее Собянин сообщил, что все задачи по частичной мобилизации в столице выполнены. Пункты сбора мобилизованных закрылись в 14:00 мск 17 октября.

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Собянин пообещал москвичам сохранение обычной жизни в столице

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Dailystorm - Собянин пообещал москвичам сохранение обычной жизни в столице
#москва #сергей собянин #мобилизация
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