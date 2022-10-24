Собянин рассказал, что в Москве дети мобилизованных бесплатно ходят в сад и питаются в школах

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичные власти оказывают помощь семьям мобилизованных жителей города с 5 октября. Сотрудники социальных служб самостоятельно вышли на контакт с большинством из них. Несовершеннолетних из таких семей обеспечили бесплатным горячим питанием, а также освободили от оплаты детских садов, кружков м секций.

«Все они были освобождены от оплаты детского сада, секций и кружков, а также продленки с 1 по 6 классы. Школьники с 1 по 11 классы были обеспечены бесплатным горячим двухразовым питанием», — написал Собянин.





Он отметил, что к специалистам Центра поддержки обратились 6 500 родственников мобилизованных граждан. Несколько тысяч человек пришли в МФЦ, которые работают с семьями мобилизованных по вопросам оказания материальной помощи.





«По 95% запросов оказана реальная помощь. При этом многие из них исполняются день в день. А если требуется больше времени, то специалисты Центра поддержки остаются на связи с родственниками мобилизованных до окончательного решения вопроса», — заявил мэр.





Помогают и старшему поколению родственников мобилизованных, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья, подчеркнул Собянин.

Более 500 человек москвичей обратились по вопросам трудоустройства, 370 из них уже записаны на курсы, а 200 – приступили к занятиям, резюмировал мэр.





Материальную помощь попросили 8,6 тысячи запросов, отметил Собянин.





«Около пяти тысяч семей мобилизованных уже получили денежные средства», — подчеркнул он





Также Собянин рассказал, что людям оказывается медицинская и психологическая помощь, в том числе специалисты решают нестандартные вопросы.





5 октября Собянин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных жителей столицы. Были предусмотрены в том числе единовременная материальная помощь, а также оказание психологической помощи.





Ранее Собянин сообщил, что все задачи по частичной мобилизации в столице выполнены. Пункты сбора мобилизованных закрылись в 14:00 мск 17 октября.