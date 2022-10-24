На «Московские ярмарки» привозят свежие овощи

К примеру, множество блюд можно приготовить из цветной капусты. За главным ингредиентом отправились на «Московские ярмарки». Раньше цветную капусту подавали только к императорскому столу. Теперь же вы можете купить кочан и почувствовать себя немного императором.





При выборе цветной капусты обратите внимание на соцветия. Они должны быть упругими и крепкими. Цвет должен быть белым.





Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.





Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».