На «Московские ярмарки» привозят свежие овощи

Все знают, что овощи очень полезны для пищеварения и в целом для организма человека. В них содержится клетчатка, различные витамины и минералы. Они позволяют разнообразить рациона настолько, насколько хватит фантазии. Осенняя пора — время сбора овощей. Если вы не вырастили их сами, то приходите на фермерские ярмарки.
К примеру, множество блюд можно приготовить из цветной капусты. За главным ингредиентом отправились на «Московские ярмарки». Раньше цветную капусту подавали только к императорскому столу. Теперь же вы можете купить кочан и почувствовать себя немного императором.
При выборе цветной капусты обратите внимание на соцветия. Они должны быть упругими и крепкими. Цвет должен быть белым.
Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.
Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».