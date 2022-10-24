На Курилах ФСБ задержала полицейского, обвиненного в разглашении гостайны

В Сахалинской области против сотрудника МВД возбуждено уголовное дело по подозрению в разглашении государственной тайны. Об этом сообщили в региональной пресс-службе управления ФСБ. Полицейский заключен под стражу.





В ведомстве уточнили, что была «выявлена и пресечена противоправная деятельность сотрудника полиции по Курильскому городскому округу». Отмечается, что правоохранитель оказался причастен «к разглашению сведений, составляющих государственную тайну, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей».





«Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления», — указывается в сообщении пресс-службы управления ФСБ по Сахалинской области.