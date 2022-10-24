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На Курилах ФСБ задержала полицейского, обвиненного в разглашении гостайны
Фигурант уголовного дела заключен под стражу undefined
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На Курилах ФСБ задержала полицейского, обвиненного в разглашении гостайны

Фигурант уголовного дела заключен под стражу

В Сахалинской области против сотрудника МВД возбуждено уголовное дело по подозрению в разглашении государственной тайны. Об этом сообщили в региональной пресс-службе управления ФСБ. Полицейский заключен под стражу.


В ведомстве уточнили, что была «выявлена и пресечена противоправная деятельность сотрудника полиции по Курильскому городскому округу». Отмечается, что правоохранитель оказался причастен «к разглашению сведений, составляющих государственную тайну, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей».


«Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления», — указывается в сообщении пресс-службы управления ФСБ по Сахалинской области.

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Dailystorm - Суд в Москве приговорил экс-подполковника ФСБ к 13 годам колонии за госизмену

В конце августа ФСБ задержала служащего линейного отдела полиции аэропорта полковника Александра Панкова. Полицейский подозревается в разглашении государственной тайны. Против правоохранителя уже завели уголовное дело.


По сведениям МВД, в 2021 году Панков сообщил в личной беседе постороннему человеку информацию, предназначенную для ограниченного доступа. Полицейский раскрыл фамилию бизнесмена, который конфиденциально сотрудничал с правоохранителями, предоставляя за деньги информацию о предпринимателях.


Полковнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Панков стал главой линейного отдела МВД в Кольцово 9 апреля прошлого года и должен был выйти на пенсию в середине сентября после 20 лет службы.

#гостайна #задержание #фсб #курильские острова #полиция
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