На Курилах ФСБ задержала полицейского, обвиненного в разглашении гостайны

В Сахалинской области против сотрудника МВД возбуждено уголовное дело по подозрению в разглашении государственной тайны. Об этом сообщили в региональной пресс-службе управления ФСБ. Полицейский заключен под стражу.
В ведомстве уточнили, что была «выявлена и пресечена противоправная деятельность сотрудника полиции по Курильскому городскому округу». Отмечается, что правоохранитель оказался причастен «к разглашению сведений, составляющих государственную тайну, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей».
«Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления», — указывается в сообщении пресс-службы управления ФСБ по Сахалинской области.
В конце августа ФСБ задержала служащего линейного отдела полиции аэропорта полковника Александра Панкова. Полицейский подозревается в разглашении государственной тайны. Против правоохранителя уже завели уголовное дело.
По сведениям МВД, в 2021 году Панков сообщил в личной беседе постороннему человеку информацию, предназначенную для ограниченного доступа. Полицейский раскрыл фамилию бизнесмена, который конфиденциально сотрудничал с правоохранителями, предоставляя за деньги информацию о предпринимателях.
Полковнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Панков стал главой линейного отдела МВД в Кольцово 9 апреля прошлого года и должен был выйти на пенсию в середине сентября после 20 лет службы.