Глава Рязанской области сообщил, что семьям жертв на полигоне под Белгородом выплатят по миллиону рублей

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что семьям погибших жителей на полигоне «Северный» под Белгородом выплатят по миллиону, а пострадавшим — по 500 тысяч рублей. При этом число жертв и раненых в результате стрельбы глава региона не сообщил.





«Семьям погибших на полигоне «Северный» Белгородской области будет выделено по одному миллиону рублей. Средства будут предоставлены в равных долях каждому члену семьи. Кроме того, по 500 тысяч рублей получат раненые граждане», — отмечено в сообщении.





15 октября Министерство обороны России сообщило о террористическом акте. По данным ведомства, его осуществили жители одной из стран СНГ на территории военного полигона в Белгородской области.





В результате нападения погибли 11 человек, 15 получили ранения различной степени тяжести.





Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что среди жертв нет ни одного жителя региона.