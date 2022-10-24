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Песков: Угроза применения Украиной «грязной бомбы» налицо
Москва планирует поднять в ООН вопрос о подготовке Киевом удара undefined
Новости

Песков: Угроза применения Украиной «грязной бомбы» налицо

Москва планирует поднять в ООН вопрос о подготовке Киевом удара

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Украиной «грязной бомбы» очевидна. По словам представителя Кремля, Москва довела до Запада сведения о возможном ударе со стороны Киева, но верить в это или нет — «их дело».


«Их недоверие не означает, что перестает существовать угроза применения такой «грязной бомбы». Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны. Дальше уже их дело — верить или не верить», — сказал Песков.


Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Организации исламского сотрудничества Хисейном Брахимом Тахой заявил, что данные о новой провокации украинских властей, которые планируют применить опасный ядерный боеприпас на территории страны, — не пустой звук. 


По словам главы МИД, у Москвы есть конкретные данные об украинских институтах, которые могут сделать «грязную бомбу». Эту информацию Россия перепроверяла по соответствующим каналам.


Лавров подчеркнул, что российские дипломаты предприняли необходимые шаги для обсуждения этого вопроса на международных площадках. Встреча должна состояться 24 октября. Кроме того, указал Лавров, Запад осложняет международную торговлю энергоносителями и создает кризисную ситуацию на рынках углеводородов.


По данным Минобороны РФ, украинская сторона намерена подорвать маломощный ядерный боеприпас, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения. Две организации на Украине имеют конкретные поручения по созданию «грязной бомбы». Работы уже на завершающей стадии.

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#бомба #угроза #вооруженные конфликты #песков #украина
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