МИД России направил в ООН уведомление о введении частичного военного положения

В пресс-службе МИД РФ рассказали Daily Storm, что Москва уведомила генерального секретаря ООН о введении частичного военного положения на территории государства.





«В соответствии со ст. 22 Федерального конституционного закона от 30.01.2002 №1-ФКЗ и п. 3 ст. 4 Международного пакта о гражданских и политических правах Россия направила соответствующее уведомление генеральному секретарю ООН», — пояснили в министерстве.





Такое же уведомление было направлено в адрес ОБСЕ по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека. При этом в Совет Европы никаких сообщений о введении частичного военного положения в России не поступало.





«Совет Европы мы не уведомляли, поскольку Россия перестала быть членом этой организации после 15 марта этого года», — уточнили в российском МИД.





Военное положение было введено 19 октября указом президента Владимира Путина на территории четырех новых субъектов РФ: в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.