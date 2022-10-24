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МИД России направил в ООН уведомление о введении частичного военного положения
В Совет Европы сообщений от Кремля не поступало undefined
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МИД России направил в ООН уведомление о введении частичного военного положения

В Совет Европы сообщений от Кремля не поступало

В пресс-службе МИД РФ рассказали Daily Storm, что Москва уведомила генерального секретаря ООН о введении частичного военного положения на территории государства.


«В соответствии со ст. 22 Федерального конституционного закона от 30.01.2002 №1-ФКЗ и п. 3 ст. 4 Международного пакта о гражданских и политических правах Россия направила соответствующее уведомление генеральному секретарю ООН», — пояснили в министерстве.


Такое же уведомление было направлено в адрес ОБСЕ по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека. При этом в Совет Европы никаких сообщений о введении частичного военного положения в России не поступало.


«Совет Европы мы не уведомляли, поскольку Россия перестала быть членом этой организации после 15 марта этого года», — уточнили в российском МИД.


Военное положение было введено 19 октября указом президента Владимира Путина на территории четырех новых субъектов РФ: в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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В России ввели военное положение. Разбор от Daily Storm

Какие ограничения могут ввести? Кто пойдет в территориальную оборону? 19 октября 2022
Dailystorm - В России ввели военное положение. Разбор от Daily Storm
#военное положение #мид #генассамблея оон
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