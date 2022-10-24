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«Будет убийственная зона»: военный эксперт объяснил, что такое «грязная бомба» и чем она опасна
В последние несколько дней об этом говорят как в России, так и в США undefined
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«Будет убийственная зона»: военный эксперт объяснил, что такое «грязная бомба» и чем она опасна

В последние несколько дней об этом говорят как в России, так и в США

Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, что представляет из себя «грязная бомба» о возможности применения Киевом которой заявляют Кремль и Минобороны России. Также Литовкин дал советы, как обезопасить себя от этого вида вооружений.


«Это твердые радиационные отходы атомных электростанций, которые условно говоря берут, кладут в ведро, туда взрывчатку и где-то взрывают, распыляя радиоактивную пыль по определенной территории и ветром», — сообщил он в беседе с Общественной службой новостей


Ученый добавил, что радиоактивная пыль разносится туда, «куда ветер дует и где осядет эта пыль, там будет безлюдная, убийственная зона для людей». 


Он также высказал мнение, что если такая бомба будет подорвана на Украине, то ветер может разнести как на территорию России, так и европейских стран. Взрывное устройство применяется только на определенной территории, и отправить куда-либо эту бомбу нельзя, заявил эксперт. 


В случае использования этого вида вооружения придется обрабатывать местность различными веществами, сказал Литовкин. Однако и это не гарантирует полную безопасность. 


«Все равно вы доподлинно все не обработаете», — добавил Литовкин.


24 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США и страны Европы являются спонсорами и пособниками терроризма на Украине, которая готовится применить «грязную бомбу». 


Власти США, Франции и Великобритании ранее назвали ложью и предлогом к эскалации информацию РФ о планах Киева насчет «грязной бомбы» и заверили, что будут и дальше помогать Украине. 

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Песков: Угроза применения Украиной «грязной бомбы» налицо

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Dailystorm - Песков: Угроза применения Украиной «грязной бомбы» налицо
#бомба #украина #владимир зеленский
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