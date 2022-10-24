Росгвардия остановила мужчину с ножом, пытавшегося ворваться в школу в Пермском крае

Бойцы Росгвардии задержали мужчину, который пытался с ножом ворваться в одну из школ города Чайковского в Пермском крае. Никто не пострадал. Вооруженный мужчина был задержан. Сейчас с ним проводятся доследственные мероприятия.





В пресс-службе администрации округа уточнили «Интерфаксу», что неизвестный хотел проникнуть в здание школы №4. Однако через центральный вход это сделать не получилось, поскольку дверь оказалась закрыта.





Местные власти также рассказали, что мужчина «вел себя агрессивно, пинал дверь». В результате неизвестный обошел здание, повредил дверь запасного выхода и проник в учебное учреждение.





Начальник управления образования администрации Чайковского городского округа Елена Остренко сообщила ТАСС, что вооруженный мужчина «был остановлен Росгвардией». «Сейчас он задержан, выясняются все обстоятельства произошедшего», — добавила Остренко. Правоохранители начали следствие по факту этого инцидента в школе.