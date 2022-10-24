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Росгвардия остановила мужчину с ножом, пытавшегося ворваться в школу в Пермском крае
В результате инцидента никто не пострадал undefined
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Росгвардия остановила мужчину с ножом, пытавшегося ворваться в школу в Пермском крае

В результате инцидента никто не пострадал

Бойцы Росгвардии задержали мужчину, который пытался с ножом ворваться в одну из школ города Чайковского в Пермском крае. Никто не пострадал. Вооруженный мужчина был задержан. Сейчас с ним проводятся доследственные мероприятия.


В пресс-службе администрации округа уточнили «Интерфаксу», что неизвестный хотел проникнуть в здание школы №4. Однако через центральный вход это сделать не получилось, поскольку дверь оказалась закрыта.


Местные власти также рассказали, что мужчина «вел себя агрессивно, пинал дверь». В результате неизвестный обошел здание, повредил дверь запасного выхода и проник в учебное учреждение.


Начальник управления образования администрации Чайковского городского округа Елена Остренко сообщила ТАСС, что вооруженный мужчина «был остановлен Росгвардией». «Сейчас он задержан, выясняются все обстоятельства произошедшего», — добавила Остренко. Правоохранители начали следствие по факту этого инцидента в школе.

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В СК России заявили, что «ижевский стрелок» был приверженцем «Колумбайна»

Ранее стало известно, что он готовился к нападению на школу более года 27 сентября 2022
Dailystorm - В СК России заявили, что «ижевский стрелок» был приверженцем «Колумбайна»

26 сентября стрельба произошла в школе №88 города Ижевска. Местный житель Артем Казанцев ворвался в учебное заведение, открыл огонь по детям и персоналу. После этого стрелок совершил самоубийство. В результате нападения погибли 17 человек, среди них 11 детей. Ранены 24 человека.


Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что преступник был на учете в психоневрологическом диспансере. Преступник первым в школе выстрелил в охранника. В записке «ижевский стрелок» сообщил, что готовился к нападению на школу более года. Мужчина подробно описал процесс нелегальной закупки пистолетов и рассказал, что тщательно выбирал место. Среди объектов для совершения преступления Казанцев выделял детские сады, школы и военкоматы. На совершение преступления мужчина пошел из-за ненависти к людям.

#росгвардия #нападение #пермский край #школа #задержание
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