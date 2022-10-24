Минобороны России привело силы в готовность на случай взрыва «грязной бомбы»

Минобороны РФ привело в готовность силы и средства на случай подрыва Киевом «грязной бомбы». Об этом на брифинге рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженный сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, назвав это намеренной провокацией.





«Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения», — сказал Кириллов.





По его словам, Киев намеревается обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на Украине и запустить «мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве». Генерал-лейтенант напомнил, что Зеленский уже призывал НАТО «нанести удар» по России.





23 октября министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с британским коллегой Беном Уоллесом ситуацию на Украине. По данным Минобороны, российский глава ведомства рассказал Уоллесу о возможной провокации Украины с использованием «грязной бомбы».





Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен и главы МИД Франции Катрин Колонна и Великобритании Джеймс Клеверли опубликовали совместное заявление, в котором назвали информацию России ложью.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобная угроза со стороны Киева очевидна. Он подчеркнул, что Москва довела до Запада сведения о возможном ударе, но верить в это или нет — «их дело».