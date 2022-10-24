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Минобороны России привело силы в готовность на случай взрыва «грязной бомбы»
В ведомстве отметили, что Киев планирует обвинить в ее применении РФ и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию» undefined
Новости

Минобороны России привело силы в готовность на случай взрыва «грязной бомбы»

В ведомстве отметили, что Киев планирует обвинить в ее применении РФ и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию»

Минобороны РФ привело в готовность силы и средства на случай подрыва Киевом «грязной бомбы». Об этом на брифинге рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженный сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, назвав это намеренной провокацией.


«Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения», — сказал Кириллов.


По его словам, Киев намеревается обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на Украине и запустить «мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве». Генерал-лейтенант напомнил, что Зеленский уже призывал НАТО «нанести удар» по России.


23 октября министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с британским коллегой Беном Уоллесом ситуацию на Украине. По данным Минобороны, российский глава ведомства рассказал Уоллесу о возможной провокации Украины с использованием «грязной бомбы».


Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен и главы МИД Франции Катрин Колонна и Великобритании Джеймс Клеверли опубликовали совместное заявление, в котором назвали информацию России ложью.


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобная угроза со стороны Киева очевидна. Он подчеркнул, что Москва довела до Запада сведения о возможном ударе, но верить в это или нет — «их дело».

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#спецоперация #провокация #минобороны рф #рф #ядерное оружие #украина
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