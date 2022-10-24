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Путин проведет заседание координационного совета по обеспечению потребностей армии 25 октября
С докладами выступят премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин undefined
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Путин проведет заседание координационного совета по обеспечению потребностей армии 25 октября

С докладами выступят премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин

Президент России Владимир Путин проведет заседание координационного совета при правительстве в режиме видеоконференции 25 октября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. В ходе встречи рассмотрят вопрос обеспечения потребностей российских военных.


«25 октября Путин в режиме видео-конференц-связи проведет заседание координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов», — говорится в сообщении.


С докладами выступят премьер Михаил Мишустин, а также мэр Москвы Сергей Собянин. В пресс-службе Кремля также рассказали, что российский лидер встретится с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и обсудит перспективы развития российско-бисайских отношений.


21 октября президент РФ подписал указ об учреждении при правительстве страны координационного совета по обеспечению потребностей военных. Он создается для усиления координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в ходе СВО.


Кроме того, совету предстоит принимать различные решения, связанные с обеспечением Вооруженных сил, других войск, воинских формирований вооружением, военной и спецтехникой, материальными средствами и ресурсами.


Ранее президент России потребовал от губернаторов держать под контролем проведение частичной мобилизации. На встрече с избранными главами регионов российский лидер отметил важность соблюдения законодательства, а также поддержки семей всех мобилизованных россиян.

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#спецоперация #заседание #рф #украина #путин #армия
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