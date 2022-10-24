Новым премьер-министром Великобритании станет бывший глава Минфина Риши Сунак. Он становится главой правительства автоматически, после того как лидер палаты общин парламента Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру. Таким образом, Сунак остался единственным кандидатом на кресло премьер-министра Соединенного Королевства.
При этом Мордонт поддержала Сунака. «Риши получает мою полную поддержку. Я горжусь нашей кампанией и благодарна всем в нашей партии [Консервативной], кто поддержал меня», — заявила лидер палаты общин британского парламента.
Кандидатуру Сунака 24 октября также поддержала экс-глава МВД Великобритании Прити Пател. Ранее она выступала на стороне бывшего главы правительства Бориса Джонсона, который 6 сентября покинул премьерское кресло, но пытался занять его снова.
Риши Сунаку 42 года. Будущий политик родился в Гэмпшире в семье потомков выходцев из Индии. В 2001-2004 годах Сунак работал аналитиком в американском инвестиционном банке Goldman Sachs, затем в ряде хедж-фондов и инвестиционных компаний.
В 2019 году Сунака назначили на пост главного секретаря, а потом канцлера казначейства (Минфина) в правительстве Джонсона. 5 июля 2021-го года Риши подал в отставку, заявив, что всегда публично поддерживал премьер-министра.
Во время своей избирательной кампании, после отставки Джонсона, Сунак разозлил жителей Соединенного Королевства своим предвыборным роликом, в котором был с противотанковой базукой. Все это сопровождалось словами «Остерегайтесь неудачника, потому что неудачнику нечего терять».
Новый британский премьер выступает за ужесточение санкций в отношении России и за ограничение числа принимаемых мигрантов. По версии газеты The Sunday Times, Сунак вместе с женой-дизайнером занимает 222-е место в списке богатейших людей Великобритании. Общий размер состояния четы Сунаков — 730 миллионов фунтов стерлингов.
Политик стал первым этническим индийцем на посту премьер-министра за всю историю Великобритании и самым молодым главой правительства Соединенного Королевства за последние 200 лет.
Кроме того, Сунак оказался первым премьером Великобритании, исповедующим индуизм. Экс-глава Минфина ранее признавался, что вся его семья — практикующие индуисты.
На Даунинг-стрит Риши Сунак нсменит Лиз Трасс. Она 20 октября объявила об отставке после провала своей экономической политики. На посту Трасс провела менее 50 дней, установив антирекорд. Она возглавила правительство 6 сентября, придя на смену Борису Джонсону, ушедшему в отставку в июле на фоне череды скандалов.
Председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил Daily Storm, что Трасс запомнится ему «ярой русофобией, доходящей до шизофрении, помноженной на феерическую некомпетентность». По мнению Слуцкого, даже назначение Трасс на должность премьер-министра Великобритании свидетельствует об отсутствии грамотных политиков на Западе.
The Times писала, что вечером 22 октября состоялась встреча Джонсона и Сунака, но она не привела к заключению джентльменского соглашения о совместной работе в будущем кабмине. По информации газеты, после разговора с Сунаком Джонсон сказал своим соратникам, что лишь он обладает демократическим мандатом на формирование правительства. Джонсон также объявил о нежелании принимать участие в новых выборах.
В Великобритании лидер победившей на парламентских выборах партии становится и премьер-министром. Кандидатом может стать любой член партии из депутатов, заручившийся поддержкой восьми соратников в палате общин. В первом этапе голосования участвуют только члены парламента. Эта стадия может длиться несколько раундов.
По их итогам из гонки выбывают наименее популярные кандидаты — пока не остаются два претендента. Победитель среди них выявляется на втором этапе. В нем принимают участие все рядовые члены Консервативной партии. Если в ходе первого этапа все претенденты, кроме одного, снимут свои кандидатуры — он сразу становится новым лидером партии.