Новым премьером Британии стал экс-министр финансов Риши Сунак

Новым премьер-министром Великобритании станет бывший глава Минфина Риши Сунак. Он становится главой правительства автоматически, после того как лидер палаты общин парламента Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру. Таким образом, Сунак остался единственным кандидатом на кресло премьер-министра Соединенного Королевства.





При этом Мордонт поддержала Сунака. «Риши получает мою полную поддержку. Я горжусь нашей кампанией и благодарна всем в нашей партии [Консервативной], кто поддержал меня», — заявила лидер палаты общин британского парламента.





Кандидатуру Сунака 24 октября также поддержала экс-глава МВД Великобритании Прити Пател. Ранее она выступала на стороне бывшего главы правительства Бориса Джонсона, который 6 сентября покинул премьерское кресло, но пытался занять его снова.





Риши Сунаку 42 года. Будущий политик родился в Гэмпшире в семье потомков выходцев из Индии. В 2001-2004 годах Сунак работал аналитиком в американском инвестиционном банке Goldman Sachs, затем в ряде хедж-фондов и инвестиционных компаний.





В 2019 году Сунака назначили на пост главного секретаря, а потом канцлера казначейства (Минфина) в правительстве Джонсона. 5 июля 2021-го года Риши подал в отставку, заявив, что всегда публично поддерживал премьер-министра.





Во время своей избирательной кампании, после отставки Джонсона, Сунак разозлил жителей Соединенного Королевства своим предвыборным роликом, в котором был с противотанковой базукой. Все это сопровождалось словами «Остерегайтесь неудачника, потому что неудачнику нечего терять».





Новый британский премьер выступает за ужесточение санкций в отношении России и за ограничение числа принимаемых мигрантов. По версии газеты The Sunday Times, Сунак вместе с женой-дизайнером занимает 222-е место в списке богатейших людей Великобритании. Общий размер состояния четы Сунаков — 730 миллионов фунтов стерлингов.





Политик стал первым этническим индийцем на посту премьер-министра за всю историю Великобритании и самым молодым главой правительства Соединенного Королевства за последние 200 лет.





Кроме того, Сунак оказался первым премьером Великобритании, исповедующим индуизм. Экс-глава Минфина ранее признавался, что вся его семья — практикующие индуисты.