«Не надейтесь»: Медведев ответил на слухи о дефиците оружия в России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на информацию западных СМИ о якобы истощении запасов оружия в РФ. В своем Telegram-канале он отметил, что сейчас производство вооружений лишь увеличивается. В том числе речь идет о танках и дронах.





«Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!» — написал Медведев.





Заместитель председателя Совбеза также рассказал, что по указанию главы государства провел контрольную проверку выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод». Медведев обсудил вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе СВО и для устранения уже существующих ошибок. Поставлена задача неукоснительного исполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) во всех его ключевых параметрах и при недопущении срывов поставок.





«Обращено внимание на ответственность всех соисполнителей госзаказа, вплоть до уголовной. Приняты поручения в адрес министерств и ведомств, отвечающих за госзаказ. Контроль за исполнением будет продолжен», — отметил Медведев.





Ранее зампред Совбеза заявил, что миру необходимо отвергнуть «дрянную западную идею порядка, основанного на правилах». По его словам, она, в отличие от принципов ООН, никем не одобрена, в связи с чем вредна человечеству. Медведев призвал страны мира «идти собственным путем».