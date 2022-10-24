Вице-премьер Хуснуллин сообщил о начале сборки новых пролетов для Крымского моста

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что рабочие начали сборку новых пролетов для Крымского моста. Большую часть поврежденных уже демонтировали, о чем он сообщил в своем Telegram-канале, уточнив, что благодаря производителям приступить к работе смогли в рекордные сроки.





«На Крымский мост поставили весь объем необходимых для ремонта металлоконструкций, а это 1 218 тонн! <…> На специальной площадке рабочие уже приступили к сборке новых пролетов», — написал Хуснуллин.





По его словам, на мосту увеличено количество рабочих до 450, а задействованной на объекте техники — до 45 единиц. Он добавил, что работы ведутся в две смены в круглосуточном режиме.





На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовик, частично разрушив два автомобильных пролета, жертвами теракта стали три человека. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал взрыв на объекте терактом и диверсией, за которыми стоит Украина. По его словам, ответом России на атаку на свой объект может быть только полное уничтожение террористов.





Российские власти называют произошедшее в Крыму терактом. По версии ФСБ, к атаке причастна военная разведка Украины. Подозреваемыми по уголовному делу о теракте на Крымском мосту проходят 12 человек.