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В МИД России призвали Запад «одернуть» Киев от применения «грязной бомбы»
Глава Генштаба ВС РФ Герасимов обсудил этот вопрос с главой комитета начальников штабов США Милли Фото: Global Look Press / Булкин Сергей
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В МИД России призвали Запад «одернуть» Киев от применения «грязной бомбы»

Глава Генштаба ВС РФ Герасимов обсудил этот вопрос с главой комитета начальников штабов США Милли

Фото: Global Look Press / Булкин Сергей

Москва требует от Киева и его западных коллег прекратить действия, которые могут привести к ядерной катастрофе. Об этом на сайте Министерства иностранных дел РФ заявила его официальный представитель Мария Захарова, добавив, что игнорировать предупреждения России на этот счет не стоит.


«Требуем от киевских властей и контролирующих их западных спонсоров прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе и угрожают жизням ни в чем не повинных мирных граждан. Безрассудно игнорировать российские предупреждения на этот счет», написала Захарова.


По ее словам, поступают сведения о том, что Запад сейчас ведет с Украиной переговоры о поставке компонентов для «грязной бомбы». Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что «опасно доводить дело до эскалации», призвав западных лидеров «не измерять ширину «красной линии».


Россия требует от киевского режима «прекратить провокационные действия», а от контролирующих западных спонсоров — «проявить чувство ответственности и одернуть своих подопечных».


Помимо этого, стало известно, что начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с главой комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли. Среди прочего они обсудили возможность применения Киевом «грязной бомбы» с целью провокации.


«В ходе разговора продолжено обсуждение с американской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной «грязной бомбы»,сообщила пресс-служба Минобороны России в своем Telegram-канале.


Несмотря на все предостережения Москвы, западные СМИ не прекращают говорить о невиновности Киева. Издание Reuters со ссылкой на военного чиновника в США утверждает, что Украина не создает «грязную бомбу».


23 октября министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с британским коллегой Беном Уоллесом ситуацию на Украине. По данным Минобороны, Шойгу рассказал Уоллесу о возможной провокации с использованием «грязной бомбы» со стороны киевского режима.


Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен и главы МИД Франции и Великобритании Катрин Колонна и Джеймс Клеверли опубликовали совместное заявление, в котором назвали информацию от России ложью.

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#спецоперация #запад #сша #рф #ядерное оружие #мид рф #генштаб #украина
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