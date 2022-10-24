В военкомате Санкт-Петербурга задержали пьяного мужчину с травматическим пистолетом

Росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции задержали петербуржца, который пришел в военкомат Красногвардейского района с пистолетом. Об этом сообщило городское управление Росгвардии, уточнив, что изъятое оружие оказалось травматическим, а владела им сожительница мужчины.





«Установлено, что оружие является травматическим и принадлежит его сожительнице. 36-летний задержанный доставлен в отдел полиции», — говорится в сообщении.





В ведомстве отметили, что о вооруженном человеке в здании им сообщили сами работники военкомата. Мужчина бросил пистолет на пол, когда увидел росгвардейцев и наряд патрульно-постовой службы.





Владелицу оружия привлекли к административной ответственности, так как она нарушила правила его хранения. Какое именно наказание получила эта женщина, не уточняется.





24 октября бойцы Росгвардии задержали мужчину с ножом, пытавшегося ворваться в одну из школ города Чайковского в Пермском крае. Злоумышленник задержан, с ним проводятся доследственные мероприятия.





В пресс-службе администрации округа рассказали «Интерфаксу», что мужчина хотел проникнуть в здание школы №4, но через центральный вход это ему сделать не удалось, поскольку дверь оказалась закрыта. В результате происшествия никто не пострадал, успокоили в администрации.