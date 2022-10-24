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На Украине арестовали директора «Мотор Сич» по делу о коллаборационизме
Вячеслава Богуслаева уже предложили лишь звания Героя Украины undefined
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На Украине арестовали директора «Мотор Сич» по делу о коллаборационизме

Вячеслава Богуслаева уже предложили лишь звания Героя Украины

Шевченковский районный суд Киева арестовал президента завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Ходатайство о его аресте подала СБУ, которая расследует в отношении мужчины уголовное дело о коллаборационизме. Об этом заявили в официальном Telegram-канале Службы безопасности страны.


«В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут осуществлять досудебное расследование, он [Вячеслав Богуслаев] не сможет выйти из изолятора», — говорится в сообщении.


Сам Богуслаев назвал решение суда об аресте недоразумением. Украинское издание «Страна» опубликовало видео с комментарием предпринимателя из зала суда. При этом в СБУ утверждают, что он якобы действовал вместе с представителями «Ростеха» и организовал незаконные поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну — на территорию РФ.


В российской госкорпорации эти обвинения не оставили без внимания и сообщили, что уже давно провели импортозамещение. Отмечается, что «Ростех» перестал сотрудничать с заводом «Мотор Сич» еще в 2014 году.


Вскоре после сообщений об аресте бизнесмена на сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой лишить Богуслаева звания Героя Украины. Петиция была зарегистрирована 24 октября и в настоящее время набрала свыше 200 голосов. Для рассмотрения Зеленским нужно 25 тысяч.

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#сбу #украина #арест #в мире
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