На Украине арестовали директора «Мотор Сич» по делу о коллаборационизме

Шевченковский районный суд Киева арестовал президента завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Ходатайство о его аресте подала СБУ, которая расследует в отношении мужчины уголовное дело о коллаборационизме. Об этом заявили в официальном Telegram-канале Службы безопасности страны.





«В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут осуществлять досудебное расследование, он [Вячеслав Богуслаев] не сможет выйти из изолятора», — говорится в сообщении.





Сам Богуслаев назвал решение суда об аресте недоразумением. Украинское издание «Страна» опубликовало видео с комментарием предпринимателя из зала суда. При этом в СБУ утверждают, что он якобы действовал вместе с представителями «Ростеха» и организовал незаконные поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну — на территорию РФ.





В российской госкорпорации эти обвинения не оставили без внимания и сообщили, что уже давно провели импортозамещение. Отмечается, что «Ростех» перестал сотрудничать с заводом «Мотор Сич» еще в 2014 году.





Вскоре после сообщений об аресте бизнесмена на сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой лишить Богуслаева звания Героя Украины. Петиция была зарегистрирована 24 октября и в настоящее время набрала свыше 200 голосов. Для рассмотрения Зеленским нужно 25 тысяч.