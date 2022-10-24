Маск назвал Каспарова идиотом, который едва умнее смартфона

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на слова шахматиста и политика Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом), призвавшего его не давать советы Киеву из «комфортных особняков». Предприниматель в соцсетях назвал шахматиста идиотом, который едва умнее его смартфона.





«Хотя Каспаров действительно играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот. У меня нет ни дома, ни уж тем более особняка, болван», — написал Маск.





Ранее Каспаров возмутился, что о будущем Украины рассуждают те люди, которые сейчас находятся в комфорте и безопасности в своих особняках в Силиконовой долине, имея в виду главу SpaceX. Это уже далеко не первый конфликт Каспарова и Маска, но ранее переходов на личности не было.





24 октября глава компаний Tesla и SpaceX обвинил в лицемерии газету The Washington Post из-за публикации, где его назвали угрозой национальной безопасности. Об этом бизнесмен написал на своей странице в Twitter.





Ранее Илон Маск заявил, что большую часть населения на востоке Украины составляют русские, которые хотят быть в составе России. В то же время, отметил он, большинство жителей хочет оставаться под властью Киева.





Предприниматель отмечал, что прийти к миру на Украине можно путем проведения повторных референдумов на территории ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей под наблюдением миссии ООН. Миллиардер также предложил киевскому режиму оставить Крымский полуостров России.