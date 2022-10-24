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Маск назвал Каспарова идиотом, который едва умнее смартфона
Подобным образом миллиардер ответил на критику его мирного плана по урегулированию конфликта на Украине undefined
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Маск назвал Каспарова идиотом, который едва умнее смартфона

Подобным образом миллиардер ответил на критику его мирного плана по урегулированию конфликта на Украине

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на слова шахматиста и политика Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом), призвавшего его не давать советы Киеву из «комфортных особняков». Предприниматель в соцсетях назвал шахматиста идиотом, который едва умнее его смартфона.


«Хотя Каспаров действительно играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот. У меня нет ни дома, ни уж тем более особняка, болван», — написал Маск.


Ранее Каспаров возмутился, что о будущем Украины рассуждают те люди, которые сейчас находятся в комфорте и безопасности в своих особняках в Силиконовой долине, имея в виду главу SpaceX. Это уже далеко не первый конфликт Каспарова и Маска, но ранее переходов на личности не было.


24 октября глава компаний Tesla и SpaceX обвинил в лицемерии газету The Washington Post из-за публикации, где его назвали угрозой национальной безопасности. Об этом бизнесмен написал на своей странице в Twitter.


Ранее Илон Маск заявил, что большую часть населения на востоке Украины составляют русские, которые хотят быть в составе России. В то же время, отметил он, большинство жителей хочет оставаться под властью Киева.


Предприниматель отмечал, что прийти к миру на Украине можно путем проведения повторных референдумов на территории ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей под наблюдением миссии ООН. Миллиардер также предложил киевскому режиму оставить Крымский полуостров России.

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#сша #рф #украина #илон маск #в мире #политика
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