По поводу «мечты о Славянске» Рогозин написал еще в 2014 году. Тогда он отмечал, что готов поменять все свои должности на возможность попасть в один окоп с ополченцами в Славянске. Тогда этот город штурмовали ВСУ, а в Москве действия киевского режима оценили как «карательную акцию».





15 июля президент России Владимир Путин снял с поста главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Его сменщиком стал Юрий Борисов, который до этого занимал пост вице-премьера РФ. Один из источников РБК заявил, что Рогозину могут предложить работу, «связанную с новыми территориями».





Экс-гендиректор «Роскосмоса» в интервью РИА Новости поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за службу, бессонные ночи, стресс ракетных пусков и счастье, которые «мы с вами разделили». Он отметил, что был счастлив иметь прямое отношение к «возрождению русского космоса».