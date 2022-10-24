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Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин побывал на фронте и сфотографировался на фоне самоходки
Он подтвердил, что находился на передовой в Запорожской области undefined
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Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин побывал на фронте и сфотографировался на фоне самоходки

Он подтвердил, что находился на передовой в Запорожской области

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что лично побывал в Запорожской области. В своем официальном Telegram-канале он показал фото, на котором стоит в камуфляже на фоне танка с символом Z. Ранее о визите Рогозина в Запорожскую область писал канал «Кремлевская прачка».


«Теперь хочу, чтобы мечта о Славянске сбылась. Кто бы что ни говорил. Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца»,написал Рогозин.

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По поводу «мечты о Славянске» Рогозин написал еще в 2014 году. Тогда он отмечал, что готов поменять все свои должности на возможность попасть в один окоп с ополченцами в Славянске. Тогда этот город штурмовали ВСУ, а в Москве действия киевского режима оценили как «карательную акцию».


15 июля президент России Владимир Путин снял с поста главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Его сменщиком стал Юрий Борисов, который до этого занимал пост вице-премьера РФ. Один из источников РБК заявил, что Рогозину могут предложить работу, «связанную с новыми территориями».


Экс-гендиректор «Роскосмоса» в интервью РИА Новости поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за службу, бессонные ночи, стресс ракетных пусков и счастье, которые «мы с вами разделили». Он отметил, что был счастлив иметь прямое отношение к «возрождению русского космоса».

#спецоперация #дмитрий рогозин #рф #украина #роскосмос
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