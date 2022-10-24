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Глава Брянской области Богомаз сообщил о взрыве на железной дороге между Новозыбковом и Злынкой
Железнодорожные пути были повреждены, пострадавших нет undefined
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Глава Брянской области Богомаз сообщил о взрыве на железной дороге между Новозыбковом и Злынкой

Железнодорожные пути были повреждены, пострадавших нет

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на железной дороге между городами Новозыбков и Злынка сдетонировало неизвестное взрывное устройство. Об этом он заявил в своем официальном Telegram-канале, уточнив, что пострадавших среди местных жителей нет.


«Сегодня вечером на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство. Повреждены железнодорожные пути», написал Богомаз.


По его словам, в настоящее время на месте взрыва работают экстренные и оперативные службы.


19 октября президент РФ Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной регионах «средний уровень реагирования». Эта мера затронула Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую и Брянскую области.


Он подразумевает временное переселение жителей указанных регионов в безопасные районы и ограничение движения транспорта и их досмотр. При этом глава государства подчеркнул, что главы регионов должны постоянно быть в контакте с людьми, предприятиями и трудовыми коллективами.


Военная спецоперация России ведется на территории Украины уже более семи месяцев. После начала боевых действий под обстрел попали также и регионы РФ, в том числе Белгородская, Курская и Брянская области.

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#чп #рф #брянская область #происшествие #взрыв #александр богомаз
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