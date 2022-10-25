Кадыров назвал слабыми ответы на обстрелы регионов России и снова призвал «стереть с лица земли» Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что очень недоволен проведением военной операции на Украине, и назвал слабыми ответы России на обстрелы ее новых регионов. Он предложил стирать с лица земли украинские города в ответ на обстрелы российской территории.





«Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион, то надо стереть с [лица] земли города, чтобы видно было дальний горизонт, чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону», — сказал Кадыров в аудиосообщении в своем Telegram-канале.





По его словам, при принятии ответных решений «не надо смотреть, что будет завтра». Все, что могло произойти, уже произошло, «большего и худшего» не будет, у Европы нет сил защищать Украину, добавил он: «Что они, своих ЛГБТшников отправят воевать с нами?»





Кадыров отметил, что боевые действия пришли на территорию России. Происходящее на Украине он также назвал «войной христиан и мусульман с сатанизмом».





Новые регионы России — Херсонская и Запорожская области, ЛНР и ДНР. Они вошли в состав РФ 30 сентября по итогам референдумов, состоявшихся несколькими днями ранее. С 20 октября на этих территориях действует военное положение.





19 октября Кадыров также призывал «стереть с лица земли» Украину, если возобновятся обстрелы российских регионов. По его словам, сначала необходимо «стереть в порошок» тех, кто отдает приказы об ударах по РФ, и только потом взяться за остальных украинских военных.