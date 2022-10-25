Постпред России Ульянов увидел «советскую практику» в словах Макрона об отношениях РПЦ и Кремля

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за слова о Русской православной церкви (РПЦ). Он призвал европейских лидеров не высказываться о религии, если они не хотят выглядеть «смешными и высокомерными».





«Очень смелое и неуместное заявление, напоминающее советскую практику», — написал Ульянов в своем Telegram-канале. Он назвал деликатной тему религии.





23 октября Макрон заявил в Риме, что РПЦ позволяет властям России манипулировать собой для оправдания военных действий на Украине. Президент Франции призвал церковь сопротивляться такому давлению. По его словам, сопротивление заключается в том, чтобы «не поддерживать политические проекты, которые имеют тенденцию сводить на нет достоинство каждого человека».





Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. В начале марта патриарх Кирилл заявил, что РФ начала в соседней стране борьбу, имеющую метафизическое значение. В мае он заявил, что Украина подверглась влиянию западных учений и из-за этого отдалилась от России.