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Постпред России Ульянов увидел «советскую практику» в словах Макрона об отношениях РПЦ и Кремля
Президент Франции счел, что власти РФ используют церковь для оправдания своей политики на Украине undefined
Новости

Постпред России Ульянов увидел «советскую практику» в словах Макрона об отношениях РПЦ и Кремля

Президент Франции счел, что власти РФ используют церковь для оправдания своей политики на Украине

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за слова о Русской православной церкви (РПЦ). Он призвал европейских лидеров не высказываться о религии, если они не хотят выглядеть «смешными и высокомерными». 


«Очень смелое и неуместное заявление, напоминающее советскую практику», — написал Ульянов в своем Telegram-канале. Он назвал деликатной тему религии.


23 октября Макрон заявил в Риме, что РПЦ позволяет властям России манипулировать собой для оправдания военных действий на Украине. Президент Франции призвал церковь сопротивляться такому давлению. По его словам, сопротивление заключается в том, чтобы «не поддерживать политические проекты, которые имеют тенденцию сводить на нет достоинство каждого человека». 


Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. В начале марта патриарх Кирилл заявил, что РФ начала в соседней стране борьбу, имеющую метафизическое значение. В мае он заявил, что Украина подверглась влиянию западных учений и из-за этого отдалилась от России. 

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Медведев объяснил слова Макрона о действиях России в Закавказье «ущербным восприятием»

Ранее президент Франции заявил, что РФ использует конфликт в Нагорном Карабахе для дестабилизации обстановки 15 октября 2022
Dailystorm - Медведев объяснил слова Макрона о действиях России в Закавказье «ущербным восприятием»
#рпц #православие #макрон #специальная военная операция #украина
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