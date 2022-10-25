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Небензя предупредил, что Россия расценит применение Украиной «грязной бомбы» как ядерный терроризм
Он призвал генсека ООН сделать все возможное, чтобы не допустить использования такого оружия undefined
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Небензя предупредил, что Россия расценит применение Украиной «грязной бомбы» как ядерный терроризм

Он призвал генсека ООН сделать все возможное, чтобы не допустить использования такого оружия

Россия расценит применение Украиной «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в письме генсеку организации Антониу Гутерришу. Дипломат заявил, что провокация с такой бомбой может произойти при участии Запада, и призвал Гутерриша сделать все возможное, чтобы не допустить применения этого оружия. 


В письме Небензи, текст которого приводит РИА Новости, также сказано, что Россия призывает западные страны призвать Украину отказаться от провокации с использованием «грязной бомбы». Применение такого оружия повлечет тяжелые последствия, в том числе приведет к массовым жертвам среди мирного населения, отметил российский постпред. 


Небензя в письме генсеку ООН также заявил, что Россия не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине. О возможности применения такого оружия не высказывалось ни руководство РФ, ни Минобороны, написал дипломат. 


О том, что Украина готовится применить «грязную бомбу», 23 октября сообщило РИА Новости. Источники агентства утверждали, что цель провокации — обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире масштабную антироссийскую кампанию. Они также заявили, что работы над созданием «грязной бомбы» ведут Восточный горно-обогатительный комбинат в Днепропетровской области и Институт ядерных исследований в Киеве. 


Позже о возможности применения Киевом «грязной бомбы» заявило Минобороны России. Глава ведомства Сергей Шойгу обсудил эту проблему с коллегами из США, Великобритании, Франции и Турции.  


Власти Соединенных Штатов, Великобритании и Франции назвали ложными заявления России о подготовке использования «грязной бомбы». В Кремле в свою очередь заявили, что угроза использования такого оружия «налицо». 


24 октября Минобороны РФ сообщило о приведении российских войск в готовность выполнять задачи в условиях радиоактивного заражения. В ведомстве также заявили, что цель возможной провокации Киева — начать антироссийскую кампанию.


«Грязная бомба» — оружие, состоящее из радиоактивных материалов и обычных взрывчатых веществ. Цель применения такой бомбы в том, чтобы загрязнить радиацией определенную территорию.

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#специальная военная операция #гутерриш #ядерное оружие #небензя #украина #оон
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