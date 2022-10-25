Небензя предупредил, что Россия расценит применение Украиной «грязной бомбы» как ядерный терроризм

Россия расценит применение Украиной «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в письме генсеку организации Антониу Гутерришу. Дипломат заявил, что провокация с такой бомбой может произойти при участии Запада, и призвал Гутерриша сделать все возможное, чтобы не допустить применения этого оружия.





В письме Небензи, текст которого приводит РИА Новости, также сказано, что Россия призывает западные страны призвать Украину отказаться от провокации с использованием «грязной бомбы». Применение такого оружия повлечет тяжелые последствия, в том числе приведет к массовым жертвам среди мирного населения, отметил российский постпред.





Небензя в письме генсеку ООН также заявил, что Россия не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине. О возможности применения такого оружия не высказывалось ни руководство РФ, ни Минобороны, написал дипломат.





О том, что Украина готовится применить «грязную бомбу», 23 октября сообщило РИА Новости. Источники агентства утверждали, что цель провокации — обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире масштабную антироссийскую кампанию. Они также заявили, что работы над созданием «грязной бомбы» ведут Восточный горно-обогатительный комбинат в Днепропетровской области и Институт ядерных исследований в Киеве.





Позже о возможности применения Киевом «грязной бомбы» заявило Минобороны России. Глава ведомства Сергей Шойгу обсудил эту проблему с коллегами из США, Великобритании, Франции и Турции.





Власти Соединенных Штатов, Великобритании и Франции назвали ложными заявления России о подготовке использования «грязной бомбы». В Кремле в свою очередь заявили, что угроза использования такого оружия «налицо».





24 октября Минобороны РФ сообщило о приведении российских войск в готовность выполнять задачи в условиях радиоактивного заражения. В ведомстве также заявили, что цель возможной провокации Киева — начать антироссийскую кампанию.





«Грязная бомба» — оружие, состоящее из радиоактивных материалов и обычных взрывчатых веществ. Цель применения такой бомбы в том, чтобы загрязнить радиацией определенную территорию.