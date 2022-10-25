Президент Германии Штайнмайер впервые с начала спецоперации прибыл в Киев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер утром 25 октября прибыл в Киев, сообщает телеканал N-tv. Это его первая поездка на Украину с начала военной операции РФ в этой стране.
Штайнмайер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также хочет лично увидеть разрушения, вызванные боевыми действиями в этой стране, сообщает N-tv.
Изначально президент ФРГ собирался посетить Киев в апреле, но украинские власти отказались принять его из-за «тесных связей с Россией» в последние годы. Позже Зеленский и Штайнмайер преодолели разногласия.
Вторую попытку посетить Киев Штайнмайер предпринял в конце октября. Тогда поездку президента Германии отменили по соображениям безопасности.