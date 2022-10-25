WSJ: Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман смеется над Байденом и сомневается в его интеллекте

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в частных беседах высмеивает президента США Джо Байдена и ставит под сомнение его умственные способности. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).





По словам собеседников издания, принц заявил своим советникам, что ему больше нравилось с предыдущим президентом США Дональдом Трампом, Байден «не впечатлял» его, еще будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы в 2009-2017 годах.





Кроме того, Байден в июле разозлил принца упоминанием о нарушениях прав человека в Саудовской Аравии и гибели журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году, пишет WSJ.





Источники газеты также выразили разочарование тем, что основными вопросами в отношениях Саудовской Аравии и Запада являются энергетика и безопасность.





Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан опроверг утверждения WSJ о пренебрежительном отношении принца к Байдену. По его словам, лидеры королевства всегда с уважением относились с президентам США. Он также отметил, что отношения Эр-Рияда и Вашингтона не ограничиваются энергетикой и сферой безопасности.





Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала смехотворными утверждения WSJ. Она также напомнила, что Байден с начала президентства высказывается за пересмотр отношений с Эр-Риядом. Белый дом намерен продолжать эту политику, добавила она.





Байдену в ноябре исполнится 80 лет, он самый старый президент Соединенных Штатов в истории. За время президентства он неоднократно попадал в неловкие ситуации на публике.