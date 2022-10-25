В Мелитополе у здания местной телекомпании произошел теракт

Взрывной волной повредило окна и фасад в здании запорожской телекомпании. Пострадали пять человек, пишет в своем Telegram-канале член Общественной палаты России Александр Малькевич.





Ранее произошел теракт в Херсоне. В результате взрыва самодельного устройства, привязанного к столбу, погиб один человек, трое пострадали.