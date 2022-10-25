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В Мелитополе у здания местной телекомпании произошел теракт
Возле офиса «ЗаТВ» взорвалось самодельное устройство undefined
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В Мелитополе у здания местной телекомпании произошел теракт

Возле офиса «ЗаТВ» взорвалось самодельное устройство

В Мелитополе произошел взрыв, сообщает администрация города. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, у здания телекомпании «ЗаТВ» взорвался автомобиль. 


Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил агентству сообщения о взрыве у офиса «ЗаТВ». В Сети появились кадры с места теракта. 

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Взрывной волной повредило окна и фасад в здании запорожской телекомпании. Пострадали пять человек, пишет в своем Telegram-канале член Общественной палаты России Александр Малькевич. 


Ранее произошел теракт в Херсоне. В результате взрыва самодельного устройства, привязанного к столбу, погиб один человек, трое пострадали. 

В Херсоне сработало взрывное устройство, один человек погиб, трое пострадали

Бомба была привязана к столбу, рассказал Стремоусов 23 октября 2022
Dailystorm - В Херсоне сработало взрывное устройство, один человек погиб, трое пострадали
#мелитополь #происшествие #взрыв #запорожская область
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