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Главред портала «ЗаМедиа» Дорофеев сообщил, что при теракте в Мелитополе никто не погиб
По его словам, тактика террористов схожа с той, которую используют в Херсонской области undefined
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Главред портала «ЗаМедиа» Дорофеев сообщил, что при теракте в Мелитополе никто не погиб

По его словам, тактика террористов схожа с той, которую используют в Херсонской области

В городе Мелитополе произошел теракт — у здания телекомпании «ЗаТВ» взорвался автомобиль. Главный редактор интернет-портала «ЗаМедиа» Константин Дорофеев сообщил Daily Storm, что при теракте никто не погиб. 


«Благо, никто не погиб. Есть, возможно, какие-то небольшие ранения, психологические ранения», — сказал он.

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По его словам, произошедшее — атака на журналистов: «В городе Мелитополе произошла очередная атака киевских террористов против независимых СМИ. Избранная тактика похожа на ту, которая применялась в Херсонской области. Единственное отличие: в Херсонской области бомбили из [ракетных систем] HIMARS, здесь же решили воспользоваться подлостью так называемых ждунов».  


Взрыв у здания телекомпании был «шумным», его мощность составила два килограмма в тротиловом эквиваленте, добавил главред «ЗаМедиа». 


В результате теракта пострадали пять человек, в том числе сотрудники запорожского медиахолдинга, сообщила администрация Мелитополя. Один госпитализирован. 


Несколько дней назад произошел теракт в Херсоне. В результате взрыва самодельного устройства, привязанного к столбу, погиб один человек, трое пострадали. 

В Мелитополе у здания местной телекомпании произошел теракт

Возле офиса «ЗаТВ» взорвалось самодельное устройство 25 октября 2022
Dailystorm - В Мелитополе у здания местной телекомпании произошел теракт
#мелитополь #теракт #взрыв #запорожская область
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