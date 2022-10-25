Главред портала «ЗаМедиа» Дорофеев сообщил, что при теракте в Мелитополе никто не погиб

По его словам, произошедшее — атака на журналистов: «В городе Мелитополе произошла очередная атака киевских террористов против независимых СМИ. Избранная тактика похожа на ту, которая применялась в Херсонской области. Единственное отличие: в Херсонской области бомбили из [ракетных систем] HIMARS, здесь же решили воспользоваться подлостью так называемых ждунов».





Взрыв у здания телекомпании был «шумным», его мощность составила два килограмма в тротиловом эквиваленте, добавил главред «ЗаМедиа».





В результате теракта пострадали пять человек, в том числе сотрудники запорожского медиахолдинга, сообщила администрация Мелитополя. Один госпитализирован.





Несколько дней назад произошел теракт в Херсоне. В результате взрыва самодельного устройства, привязанного к столбу, погиб один человек, трое пострадали.