Власти США поняли, что западные санкции не оказывают необходимого эффекта, поэтому начали использовать информационный терроризм. Об этом иранский лидер Ибрахим Раиси сообщил агентству РИА Новости на генассамблее Организации информагентств стран Азии и Тихого океана.





«США уже поняли, что санкции не работают. Поэтому начали использовать другие методы… Информационный терроризм — это главная беда», — сказал Раиси.





По его словам, именно Соединенные Штаты устроили беспорядки в Иране, однако просчитались, и своих целей американцам добиться не удалось.





24 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США и ЕС являются спонсорами и пособниками терроризма на Украине, готовящейся применить «грязную бомбу». Информация о бомбе появилась 23 октября, однако лидеры Запада назвали сведения ложью и предлогом к эскалации.





Ранее конгрессмен Пол Госар обвинил президента США Джо Байдена в том, что из-за него весь мир стоит на пороге ядерной войны. Об этом политик сообщил у себя на странице в Twitter. При этом Госар подчеркнул, что даже сам американский лидер признает высокий риск столкновения государств.