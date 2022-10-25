Новости
Новости
St
Глава Ирана Раиси заявил, что из-за неэффективности санкций США прибегли к информационному терроризму
Он также отметил, что Вашингтон просчитался, когда устроил беспорядки в Иране undefined
Новости

Глава Ирана Раиси заявил, что из-за неэффективности санкций США прибегли к информационному терроризму

Он также отметил, что Вашингтон просчитался, когда устроил беспорядки в Иране

Власти США поняли, что западные санкции не оказывают необходимого эффекта, поэтому начали использовать информационный терроризм. Об этом иранский лидер Ибрахим Раиси сообщил агентству РИА Новости на генассамблее Организации информагентств стран Азии и Тихого океана.


«США уже поняли, что санкции не работают. Поэтому начали использовать другие методы… Информационный терроризм — это главная беда», — сказал Раиси.


По его словам, именно Соединенные Штаты устроили беспорядки в Иране, однако просчитались, и своих целей американцам добиться не удалось.


24 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США и ЕС являются спонсорами и пособниками терроризма на Украине, готовящейся применить «грязную бомбу». Информация о бомбе появилась 23 октября, однако лидеры Запада назвали сведения ложью и предлогом к эскалации.


Ранее конгрессмен Пол Госар обвинил президента США Джо Байдена в том, что из-за него весь мир стоит на пороге ядерной войны. Об этом политик сообщил у себя на странице в Twitter. При этом Госар подчеркнул, что даже сам американский лидер признает высокий риск столкновения государств.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#политика #иран #сша #терроризм #санкции
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»