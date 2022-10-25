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Власти Херсонской области пообещали выдворять людей на Украину за отказ принимать рубли
Аналогичное наказание может ждать саботирующих решения администрации региона undefined
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Власти Херсонской области пообещали выдворять людей на Украину за отказ принимать рубли

Аналогичное наказание может ждать саботирующих решения администрации региона

Власти Херсонской области будут наказывать тех, кто откажется принимать рубли и станет саботировать решения администрации. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, уточнив, что таких людей даже могут выгонять на Украину.


«Вас фиксируют, и далее мы будем разбираться вплоть до выдворения на территорию Украины, еще не освобожденной от нацистов, где вы будете дальше заниматься своей коммерцией и барыжьими делами», сказал Стремоусов.


Замглавы администрации Херсонщины рассказал, что в регионе «попытались поднять головы» ожидающие возвращения Херсонской области Украине. Но ситуация «абсолютно контролируема» и «Херсон сдавать не собираются».


Референдумы о присоединении республик Донбасса и освобожденных территорий к России завершились 27 сентября. В ДНР за это проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области и на Херсонщине — 93,11% и 87,05% соответственно.


2 октября президент России Владимир Путин внес в Думу законопроекты о присоединении к России ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщал Telegram-канал нижней палаты парламента. Позднее появились тексты договоров о присоединении регионов, подписанные 30 сентября.


Депутаты Госдумы ратифицировали четыре договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ 3 октября. В этот же день в нижней палате парламента приняли конституционные законы о вхождении четырех регионов в состав России.

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#спецоперация #политика #херсонская область #рубль #украина #рф
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