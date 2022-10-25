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Рогозин взял себе позывной Космос в зоне военной операции на Украине
Экс-глава «Роскосмоса» опубликовал новые фото с фронта undefined
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Рогозин взял себе позывной Космос в зоне военной операции на Украине

Экс-глава «Роскосмоса» опубликовал новые фото с фронта

Бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале опубликовал новые фото из зоны военной операции на Украине. На одежде, в которую одет Рогозин, изображено слово «космос». В беседе с РИА Новости он пояснил, что Космос — его позывной для радиообмена. 

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На фото Рогозин находится с несколькими командирами ДНР. Он заявил, что подружился с ними и искренне их уважает. По словам Рогозина, в недавнем прошлом это были гражданские люди, а сегодня — «опытнейшие комбаты». 


«Умные, обстоятельные, грозные и готовые драться с врагом командиры. Вместе — горы свернем», — написал Рогозин. 


О своем отъезде в зону военной операции Рогозин сообщил 24 октября. Он заявил тогда, что хочет, чтобы его «мечта о Славянске» сбылась. 


О своей мечте оказаться в окопе с бойцами ДНР в Славянске Рогозин написал в соцсетях в мае 2014 года. Тогда он заявил, что поменял бы все свои должности на возможность защищать город, который штурмуют украинские войска. 


Президент Владимир Путин уволил Рогозина с поста главы «Роскосмоса» 15 июля. Рогозин возглавлял госкорпорацию с мая 2018 года. Его преемником на этом посту стал вице-премьер Юрий Борисов. 

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#рогозин #специальная военная операция #роскосмос #украина #рф
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