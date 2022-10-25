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В работе WhatsApp произошел глобальный сбой
Люди по всему миру, в том числе в России, не могут воспользоваться мессенджером undefined
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В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

Люди по всему миру, в том числе в России, не могут воспользоваться мессенджером

Пользователи Сети по всему миру столкнулись с техническими проблемами в работе мессенджера WhatsApp. По данным сервиса Downdetector, который отслеживает сбои на популярных интернет-ресурсах, мессенджер перестал работать около 10:00 по Москве — проблемы возникают уже почти два часа.


В настоящее время поступило свыше 90 тысяч жалоб на работу WhatsApp. Больше всего их поступило из ФРГ — 58,6 тысячи сообщений. Испытывают проблемы также жители Нидерландов (60,2 тысячи), Великобритании (26,6 тысячи), Италии (13,1 тысячи) и других стран Европы, а также России и США.


По данным Downdetector, 73% пользователей в мире испытывают проблемы с отправкой сообщений, 23% — с работой приложения в целом, а еще 4% отмечают сбои в работе официального сайта мессенджера.


Позднее ряд пользователей из Европы, Ближнего Востока и России начали отмечать возобновление работы мессенджера. Периодически возникают задержки при отправке сообщений, но в основном приложение работает стабильно. Downdetector фиксирует улучшение ситуации в целом.


Портал The Verge отметил, что с начала 2022 года это самый крупный сбой в работе WhatsApp. В прошлом году мессенджер был недоступен вместе с общим сбоем сервисов Meta*. Тогда технические проблемы продлились шесть часов.


*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.

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#сбой #рф #whatsapp #мессенджер #в мире
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