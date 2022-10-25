В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

Пользователи Сети по всему миру столкнулись с техническими проблемами в работе мессенджера WhatsApp. По данным сервиса Downdetector, который отслеживает сбои на популярных интернет-ресурсах, мессенджер перестал работать около 10:00 по Москве — проблемы возникают уже почти два часа.





В настоящее время поступило свыше 90 тысяч жалоб на работу WhatsApp. Больше всего их поступило из ФРГ — 58,6 тысячи сообщений. Испытывают проблемы также жители Нидерландов (60,2 тысячи), Великобритании (26,6 тысячи), Италии (13,1 тысячи) и других стран Европы, а также России и США.





По данным Downdetector, 73% пользователей в мире испытывают проблемы с отправкой сообщений, 23% — с работой приложения в целом, а еще 4% отмечают сбои в работе официального сайта мессенджера.





Позднее ряд пользователей из Европы, Ближнего Востока и России начали отмечать возобновление работы мессенджера. Периодически возникают задержки при отправке сообщений, но в основном приложение работает стабильно. Downdetector фиксирует улучшение ситуации в целом.





Портал The Verge отметил, что с начала 2022 года это самый крупный сбой в работе WhatsApp. В прошлом году мессенджер был недоступен вместе с общим сбоем сервисов Meta*. Тогда технические проблемы продлились шесть часов.





*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.