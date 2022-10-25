СБУ заявила о задержании в Николаеве сотрудников РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Николаеве сотрудников РИА Новости. Как заявили в ведомстве, корреспонденты выдавали себя за блогеров, которые «занимались скрытой подготовкой заказных сюжетов» для российских властей.





«В результате следственно-оперативных мероприятий сотрудники СБУ установили «связных» российской агентуры. Ими оказались несколько представителей информационного агентства Кремля РИА Новости», — говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.





Задержанные, уточняет СБУ, занимались «скрытой подготовкой заказных сюжетов» для российских властей. В своих материалах они якобы призвали к захвату южных украинских регионов и «физической ликвидации руководства областной военной администрации».





Кроме того, СБУ заявила о том, что задачей блогеров был также сбор разведданных о местах временной дислокации и перемещения подразделений Вооруженных сил Украины в прифронтовых районах. За это задержанные якобы получали деньги. «Также они «сливали» сведения о последствиях регулярных ракетно-артиллерийских обстрелов областного центра», — сказано в заявлении ведомства.





Задержанными являются двое местных жителей Николаева, которые, по данным СБУ, после начала СВО были «завербованы российскими спецслужбами». Они проходят на Украине обвиняемыми по делу о госизмене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.





РИА Новости эти обвинения пока никак не комментировали.