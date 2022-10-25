Новости
Новости
St
СБУ заявила о задержании в Николаеве сотрудников РИА Новости
Информагентство пока никаких комментариев на этот счет не давало Фото: Global Look Press / Николай Мякшиков
Новости

СБУ заявила о задержании в Николаеве сотрудников РИА Новости

Информагентство пока никаких комментариев на этот счет не давало

Фото: Global Look Press / Николай Мякшиков

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Николаеве сотрудников РИА Новости. Как заявили в ведомстве, корреспонденты выдавали себя за блогеров, которые «занимались скрытой подготовкой заказных сюжетов» для российских властей. 


«В результате следственно-оперативных мероприятий сотрудники СБУ установили «связных» российской агентуры. Ими оказались несколько представителей информационного агентства Кремля РИА Новости», говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.


Задержанные, уточняет СБУ, занимались «скрытой подготовкой заказных сюжетов» для российских властей. В своих материалах они якобы призвали к захвату южных украинских регионов и «физической ликвидации руководства областной военной администрации».


Кроме того, СБУ заявила о том, что задачей блогеров был также сбор разведданных о местах временной дислокации и перемещения подразделений Вооруженных сил Украины в прифронтовых районах. За это задержанные якобы получали деньги. «Также они «сливали» сведения о последствиях регулярных ракетно-артиллерийских обстрелов областного центра», — сказано в заявлении ведомства.


Задержанными являются двое местных жителей Николаева, которые, по данным СБУ, после начала СВО были «завербованы российскими спецслужбами». Они проходят на Украине обвиняемыми по делу о госизмене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.


РИА Новости эти обвинения пока никак не комментировали.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#сбу #задержание #журналисты
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»