На «Московских ярмарках» поделились интересными фактами о груше

Насчитывается около трех тысяч сортов груши. Ученые утверждают, что культивировать ее начали в Древней Греции более трех тысяч лет назад.





Груша упоминается в поэме Гомера «Одиссея». Там ее называли даром богов.





В Швейцарии из груши производят концентрированный сок. Его называют грушевым медом.





С точки зрения ботаники ближайший родственник груши — шиповник.





Груша кажется слаще яблока, но при этом содержит меньше сахара.





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