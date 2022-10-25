В московском метро опровергли информацию о пятиминутных интервалах между поездами

Представитель Московского метрополитена в беседе с Daily Storm рассказал, что информация об увеличении интервалов между поездами до пяти минут из-за проведения частичной мобилизации — это фейк. По его словам, составы приходят на платформу с интервалом в полторы минуты, а машинисты стараются четко следовать графику.





«У нас полторы минуты интервал между поездами на каждой станции, и мы боремся где-то за разницу в пять секунд, пять минут — это невозможно. Это бывает из-за каких-то технических неполадок, но пять минут постоянно — это невозможно. Потому что за пять минут на станции соберется несколько сотен человек. И эти сотни человек просто не уедут в одном составе», — объяснил он.





В качестве примера собеседник издания привел станции — пункты пересадки в столичном метро. Если составы будут приходить на них с интервалом в пять минут, то все движение, по его словам, остановится.





«Это физически невозможно — метро просто встанет. Вы представьте, пять минут не будет поезда. Есть станции... Вот, например, «Библиотека имени Ленина». Вот вы представьте: там пять минут нет поезда. А это транспортный хаб. Вы представляете, что это такое?! Это коллапс. Это невозможно физически даже сделать. Давайте прокатимся, посмотрим, как машинисты борются за пять-десять секунд», — предложил представитель метро.





На вопрос Daily Storm о том, действительно ли в столичной подземке мобилизовали много машинистов, собеседник издания ответил риторически.





«Вы лично увидели разницу в интервалах? Сейчас мобилизация [в Москве] окончена. Я уверен, что вы ездите на метро, прекрасно все понимаете. Все в порядке», — резюмировал мужчина.





Ранее СМИ со ссылкой на источники заявляли о том, что из-за частичной мобилизации интервалы движения поездов в московском метро могут увеличиться до пяти минут. Изменения связывали с массовым призывом машинистов — в изданиях отмечали, что только из одного депо мобилизовали как минимум 17 человек.