ЕС предоставит Киеву миллиард евро и 400 электрогенераторов для срочного восстановления энергоснабжения

Евросоюз предоставит Украине один миллиард евро экстренной помощи, а также 400 электрогенераторов для срочного восстановления энергоснабжения в стране. Об этом на международной донорской конференции заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отметив, что помощь не прекратится.





«Мы работаем с Украиной, чтобы восстановить ее инфраструктуру, выделив один миллиард евро срочной помощи. Мы также предоставили 400 электрогенераторов, и это не все», — сказала Урсула фон дер Ляйен.





По ее словам, сейчас «Россия пытается парализовать Украину», поэтому киевскому режиму нужно оказать срочную помощь. Фон дер Ляйен пообещала, что страны Европы не прекратят оказывать помощь Украине и будут выделять ей по полтора миллиарда евро ежемесячно на восстановление.





Кроме того, политик предложила передать Еврокомиссии функции распределения средств на долгосрочное восстановление Украины. На это потребуется 350 миллиардов евро, подчеркнула фон дер Ляйен.





23 октября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в результате российских ударов по инфраструктуре страна потеряла около 90% ветряной и 50% солнечной энергетики. При этом, отметил он, в 2020 году около 11% всей энергосистемы Украины составляла зеленая энергетика.





Утром 10 октября по нескольким регионам Украины прокатилась череда взрывов. Армия России нанесла удары по критической инфраструктуре этой страны. В том числе под удары попали Киев, Днепр, Львов и другие города.





Позднее обстрелы инфраструктуры Украины подтвердили президент РФ Владимир Путин и Минобороны России. Российский лидер объяснил, что Киев совершил ряд терактов и попыток этих преступлений на территории России, поэтому оставлять без ответа подобные действия «просто невозможно».





РФ продолжает наносить удары по критической инфраструктуре Украины, из-за чего руководство последней решило перейти к экономии электроэнергии. Людей призывают пореже использовать электроприборы и по возможности не включать свет в вечернее время суток.