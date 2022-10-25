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В РИА Новости назвали фейком сообщение украинских спецслужб о задержании журналистов агентства
В информагентстве заявили, что у них никогда не было и нет никаких сотрудников в Николаеве Фото: Global Look Press / Максим Константинов
Новости

В РИА Новости назвали фейком сообщение украинских спецслужб о задержании журналистов агентства

В информагентстве заявили, что у них никогда не было и нет никаких сотрудников в Николаеве

Фото: Global Look Press / Максим Константинов

В медиагруппе «Россия сегодня», куда входит РИА Новости, опровергли сообщение СБУ о задержании работающих в Николаеве сотрудников информагентства. В пресс-службе «России сегодня» работу украинских спецслужб назвали «охотой на ведьм».


«Заявление СБУ об обнаружении «представителей РИА Новости» в Николаеве — новый фейк спецслужбы, которая не знает, как оправдать свое существование. У РИА Новости никогда не было и нет никаких сотрудников в Николаеве»,передает сообщение пресс-службы РИА Новости.


В медиагруппе «Россия сегодня» подчеркнули, что агентство получало и публиковало информацию о ситуации в Николаеве от местных жителей через их знакомых в различных городах. При этом, указано в сообщении, «никогда и никто из них не был и не является ни сотрудником, ни тем более «связным» РИА Новости».


Как считают в «России сегодня», «за неимением реальных успехов, которые можно было бы предъявить начальству и гражданам, СБУ занимается в чистом виде «охотой на ведьм».


Ранее СБУ у себя в Telegram-канале сообщила о задержании в Николаеве сотрудников РИА Новости. Как утверждали в ведомстве, блогеры, якобы работавшие от агентства, «занимались скрытой подготовкой заказных сюжетов» для российских властей. 

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СБУ заявила о задержании в Николаеве сотрудников РИА Новости

Информагентство пока никаких комментариев на этот счет не давало 25 октября 2022
Dailystorm - СБУ заявила о задержании в Николаеве сотрудников РИА Новости
#сбу #журналисты #спецслужбы #украина #фейк
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