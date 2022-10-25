В РИА Новости назвали фейком сообщение украинских спецслужб о задержании журналистов агентства

В медиагруппе «Россия сегодня», куда входит РИА Новости, опровергли сообщение СБУ о задержании работающих в Николаеве сотрудников информагентства. В пресс-службе «России сегодня» работу украинских спецслужб назвали «охотой на ведьм».





«Заявление СБУ об обнаружении «представителей РИА Новости» в Николаеве — новый фейк спецслужбы, которая не знает, как оправдать свое существование. У РИА Новости никогда не было и нет никаких сотрудников в Николаеве», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости.





В медиагруппе «Россия сегодня» подчеркнули, что агентство получало и публиковало информацию о ситуации в Николаеве от местных жителей через их знакомых в различных городах. При этом, указано в сообщении, «никогда и никто из них не был и не является ни сотрудником, ни тем более «связным» РИА Новости».





Как считают в «России сегодня», «за неимением реальных успехов, которые можно было бы предъявить начальству и гражданам, СБУ занимается в чистом виде «охотой на ведьм».





Ранее СБУ у себя в Telegram-канале сообщила о задержании в Николаеве сотрудников РИА Новости. Как утверждали в ведомстве, блогеры, якобы работавшие от агентства, «занимались скрытой подготовкой заказных сюжетов» для российских властей.