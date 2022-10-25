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Сбербанк в день рождения Путина пережил крупнейшую кибератаку в истории
Атака длилась более суток, в ней участвовали более 100 тысяч хакеров undefined
Новости

Сбербанк в день рождения Путина пережил крупнейшую кибератаку в истории

Атака длилась более суток, в ней участвовали более 100 тысяч хакеров

Сбербанк 7 октября пережил крупнейшую DDoS-атаку в своей истории, заявил заместитель председателя правления финансовой организации Станислав Кузнецов в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, не менее 104 тысяч хакеров атаковали более 440 сервисов Сбербанка. Атака велась из-за рубежа с 30 тысяч устройств, сказал Кузнецов. 


По словам зампреда правления Сбербанка, DDoS-атака длилась чуть дольше суток, сбоев в работе сервисов не было. Всего с начала 2022 года банк выдержал 470 DDoS-атак — больше, чем за последние семь лет, отметил Кузнецов. 


7 октября — день рождения президента России Владимира Путина. В 2022 году главе государства исполнилось 70 лет. 

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США пообещали 10 миллионов долларов за данные о «хакерах из России», работающих на спецслужбы

Речь идет о кибератаке 2017 года с применением вируса-вымогателя NotPetya 27 апреля 2022
Dailystorm - США пообещали 10 миллионов долларов за данные о «хакерах из России», работающих на спецслужбы

В мае президент заявил, что против России развязана кибервойна. По его словам, количество кибератак на российскую инфраструктуру в последние годы непрерывно растет.  

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