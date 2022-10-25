Сбербанк в день рождения Путина пережил крупнейшую кибератаку в истории

Сбербанк 7 октября пережил крупнейшую DDoS-атаку в своей истории, заявил заместитель председателя правления финансовой организации Станислав Кузнецов в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, не менее 104 тысяч хакеров атаковали более 440 сервисов Сбербанка. Атака велась из-за рубежа с 30 тысяч устройств, сказал Кузнецов.





По словам зампреда правления Сбербанка, DDoS-атака длилась чуть дольше суток, сбоев в работе сервисов не было. Всего с начала 2022 года банк выдержал 470 DDoS-атак — больше, чем за последние семь лет, отметил Кузнецов.





7 октября — день рождения президента России Владимира Путина. В 2022 году главе государства исполнилось 70 лет.